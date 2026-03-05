昆凌澳洲豪宅曬「周董視角」吃湯圓！手中「22K金邊瓷碗」來頭不小

▲昆凌分享「周董視角」吃湯圓照片（左圖），俏皮可愛。（翻攝昆凌小紅書、IG）

圖文／鏡週刊

天王周杰倫與妻子昆凌育有2女1子，一家人定居澳洲。日前元宵節，昆凌依照傳統吃湯圓，在社群網站分享「周董視角」吃湯圓照片，不少網友被她手中的22K金邊瓷碗吸引，原來來頭不小。

照片是「老公視角」？ 網友狂問：拿手機拍的周杰倫嗎？

昆凌4日在小紅書分享多張吃湯圓照片，俏皮發文：「啊—— 吃湯圓啦！元宵節大家吃湯圓了嗎？Hannah牌『手搓湯圓』已上線，來一口嘛。」

照片中，只見昆凌坐在澳洲家的沙發上，一手端著花紋瓷碗，一手拿湯匙，將一顆圓潤飽滿的湯圓湊近鏡頭展示，模樣可愛。背景可見大片窗戶和藝術畫作，空間寬敞明亮。

▲昆凌拿著瓷碗像是要餵湯圓，還分享搓湯圓的畫面。（翻攝小紅書）

此外，昆凌也分享親手搓湯圓的畫面，只見她將白色糯米糰放在掌心中來回揉搓，快速搓成圓形，動作俐落又熟練。許多粉絲看了留言：「拿手機拍大嫂的是不是杰倫」「這是杰倫哥視角嗎」「有錢人家的湯圓就是大」「元宵節快樂」。

22K金邊玫瑰瓷碗是什麼來頭？ 價格曝光引發討論？

有眼尖網友發現，昆凌手中的瓷碗來自英國百年瓷器品牌Royal Albert，直徑11公分的瓷碗，邊緣飾有手工描繪的22K金邊，碗內飾有玫瑰碎花圖案，充滿英式浪漫風情。在英國官方授權通路中，該款瓷碗單個售價20至22英鎊（約新台幣850至950元），但在中國電商平台售價人民幣292元（約新台幣1,350元）。

▲昆凌手中的瓷碗出自英國百年品牌，意外引發話題。（翻攝小紅書）

網友們笑說：「290多一個飯碗，周董還是太低調了。」其他人則說：「這碗太好看了」「算平民價了」。還有人曬出同款瓷碗，結果被虧「你這是乞丐版，她是鑲金邊的」。無論瓷碗價格多少，對身價破百億的周杰倫而言，真的只是九牛一毛。



