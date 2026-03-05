快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲！被爆吃人夫「切割那個凱文」：他分居中

記者黃庠棻／台北報導

蔡瑞雪2014年憑藉一張清新脫俗的校服照風靡全台，被譽為「北一女神」，決定放棄學業踏入演藝圈，而除了演藝成績外，最受矚目的是她的眾多情史，曾和男偶像王以綸、富二代孫麥傑交往，如今爆出偷情人夫KOL「那個凱文」，形象受到打擊。沈寂了一天，她稍早也正式發出聲明。

蔡瑞雪被週刊爆料與已婚的GQ編輯長凱文親密同遊北海道，在台灣還一同過夜，引發議論。她在神隱一天之後，終於在稍早發出聲明，表示自己與男方在2025年11月透過朋友介紹認識，強調「平時僅為一般朋友關係往來」。

成為朋友之後，蔡瑞雪也透露那個凱文當時告訴自己，對方目前是「與配偶已處於分居狀態，並正進行協商離婚相關事宜」，而她身為朋友「僅單純給予朋友間之關心與支持」，完全否認了兩人有超越友誼的行為，強調現在的謠言已對自己造成嚴重傷害。



【蔡瑞雪聲明】

謹代本所當事人蔡瑞雪女士，聲明如下：

一、本人與王先生係於2025年11月間經由朋友介紹而認識，平時僅為一般朋友關係往來。當時王先生曾向本人表示，其與配偶已處於分居狀態，並正進行協商離婚相關事宜。本人基於朋友之立場，僅單純給予朋友間之關心與支持。

二、然而，媒體報導及網路流傳之討論內容中所描述之特定情節，與事實並不相符，純屬臆測及不實謠言。相關未經查證之不實內容散布及轉載，已對本人名譽及相關人士造成嚴重傷害。

三、本人一向珍惜自身形象與演藝工作，亦理解媒體及社會大眾對公眾人物的關注。對於本事件引發之討論與關心而估用社會公共資源，本人深感抱歉。未來亦將更加謹言慎行，並持續專注於自身之演藝工作與專業發展。

四、同時，本人亦誠摯期盼外界能以理性與尊重之態度看待本事件，勿再散布或轉傳不實內容，亦勿以不理性之言詞進行謾罵或不當影射。惟若仍有不實言論之持續散布，致侵害本人名譽之情形，本人將蒐集相關證據後，並依法提起民、刑事訴訟，以維權益。

五、本人再次感謝媒體及社會大眾的關心與理解，除本次聲明外，將不再就本事件另行回應。