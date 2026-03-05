夢幻聯動韓團CORTIS！泰國天團BUS宣佈來台　12帥5月空降Zepp開唱

記者蕭采薇／台北報導

T-POP泰流勢力強勢襲台！快速席捲國際樂壇的泰國現象級爆紅男團「BUS」，5日帶給台灣粉絲超級大驚喜，正式宣佈將攜首度亞洲巡演《BUS THE 1ST ASIA FANCON TOUR : THE FIRST LIGHT IN TAIPEI》強勢登陸台北，於5月28日在Zepp New Taipei話題開唱。

▲泰國爆紅男團新勢力 BUS 初登場台北。（圖／Live Nation Taiwan提供）

近期他們不僅翻唱韓國夯團CORTIS的神曲《GO!》掀起全網瘋傳，更吸引CORTIS本尊親自力邀同框飆舞，超夢幻的跨國聯動讓粉絲徹底暴動，這股熱潮也將一路延燒至台灣！

翻唱《GO!》釣出韓團CORTIS本尊！IG百萬追蹤創紀錄

人氣飆升速度驚人的BUS，是首支在泰國Instagram追蹤人數突破百萬的男團。他們以勢不可擋之姿橫掃話題聲量，日前在跨年與各大社群平台上，因翻唱K-POP當紅男團CORTIS的單曲《GO!》引爆超高關注度。

這波神級熱度甚至吸引了CORTIS親自發出邀請，促成兩大天團驚喜合體、同框大跳《GO!》的超狂短影音。破天荒的跨國交流展現了他們無國界的偶像魅力，影片釋出後迅速洗版各大社群平台，見證了BUS在全亞洲的火爆氣勢。

選秀發跡狂刷2100萬觀看！成首組登M COUNTDOWN泰男團

團名寓意著「因為你而我閃耀」的BUS（BUS，because of you i shine），由12位顏值與實力兼具的成員ALAN、MARCKRIS、KHUNPOL、HEART、JINWOOK、THAI、NEX、PHUTATCHAI、COPPER、AA、JUNGT、PEEMWASU帥氣組成。

他們於2023年透過熱門選秀節目《789 Survival》正式出道，隨即掀起現象級狂潮。出道單曲《Because of You, I Shine》在YouTube輕鬆創下超過2100萬次觀看，後續更推出日文單曲強勢登上日本指標音樂祭SUMMER SONIC舞台，甚至寫下歷史，成為首組登上韓國《M COUNTDOWN》打歌的泰國男團，象徵正式邁向全世界的重要里程碑。

首次亞洲巡迴登台！5月炸翻Zepp搶票時間公開

挾帶著驚人的國際能見度與話題聲量，BUS首次亞洲巡迴《BUS THE 1ST ASIA FANCON TOUR : THE FIRST LIGHT IN TAIPEI》將攜手Live Nation席捲亞洲各大城市。歷經香港、吉隆坡、雅加達、馬尼拉、首爾、東京與新加坡後，將於5月28日初次登台空降Zepp New Taipei。

12位男孩準備以高能爆發力、獨樹一幟的音樂風格與多首爆紅單曲，為台北粉絲帶來零距離的震撼體驗！門票預計將於3月20日上午11點於拓元售票系統全面開賣，粉絲們務必設好鬧鐘，迎接這股勢不可擋的泰流新勢力。