ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

采子消失5年露面！
手搖飲「1名稱超混亂」全網崩潰
蕭煌奇新婚「揭當爸進度」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

許維恩 Lulu黃路梓茵 陳漢典 王月 蔡瑞雪 沈玉琳 春風 潘若迪

夢幻聯動韓團CORTIS！泰國天團BUS宣佈來台　12帥5月空降Zepp開唱

記者蕭采薇／台北報導

T-POP泰流勢力強勢襲台！快速席捲國際樂壇的泰國現象級爆紅男團「BUS」，5日帶給台灣粉絲超級大驚喜，正式宣佈將攜首度亞洲巡演《BUS THE 1ST ASIA FANCON TOUR : THE FIRST LIGHT IN TAIPEI》強勢登陸台北，於5月28日在Zepp New Taipei話題開唱。

▲泰國爆紅男團新勢力 BUS 初登場台北。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲泰國爆紅男團新勢力 BUS 初登場台北。（圖／Live Nation Taiwan提供）

近期他們不僅翻唱韓國夯團CORTIS的神曲《GO!》掀起全網瘋傳，更吸引CORTIS本尊親自力邀同框飆舞，超夢幻的跨國聯動讓粉絲徹底暴動，這股熱潮也將一路延燒至台灣！

[廣告]請繼續往下閱讀...

翻唱《GO!》釣出韓團CORTIS本尊！IG百萬追蹤創紀錄

人氣飆升速度驚人的BUS，是首支在泰國Instagram追蹤人數突破百萬的男團。他們以勢不可擋之姿橫掃話題聲量，日前在跨年與各大社群平台上，因翻唱K-POP當紅男團CORTIS的單曲《GO!》引爆超高關注度。

這波神級熱度甚至吸引了CORTIS親自發出邀請，促成兩大天團驚喜合體、同框大跳《GO!》的超狂短影音。破天荒的跨國交流展現了他們無國界的偶像魅力，影片釋出後迅速洗版各大社群平台，見證了BUS在全亞洲的火爆氣勢。

選秀發跡狂刷2100萬觀看！成首組登M COUNTDOWN泰男團

團名寓意著「因為你而我閃耀」的BUS（BUS，because of you i shine），由12位顏值與實力兼具的成員ALAN、MARCKRIS、KHUNPOL、HEART、JINWOOK、THAI、NEX、PHUTATCHAI、COPPER、AA、JUNGT、PEEMWASU帥氣組成。

他們於2023年透過熱門選秀節目《789 Survival》正式出道，隨即掀起現象級狂潮。出道單曲《Because of You, I Shine》在YouTube輕鬆創下超過2100萬次觀看，後續更推出日文單曲強勢登上日本指標音樂祭SUMMER SONIC舞台，甚至寫下歷史，成為首組登上韓國《M COUNTDOWN》打歌的泰國男團，象徵正式邁向全世界的重要里程碑。

首次亞洲巡迴登台！5月炸翻Zepp搶票時間公開

挾帶著驚人的國際能見度與話題聲量，BUS首次亞洲巡迴《BUS THE 1ST ASIA FANCON TOUR : THE FIRST LIGHT IN TAIPEI》將攜手Live Nation席捲亞洲各大城市。歷經香港、吉隆坡、雅加達、馬尼拉、首爾、東京與新加坡後，將於5月28日初次登台空降Zepp New Taipei。

12位男孩準備以高能爆發力、獨樹一幟的音樂風格與多首爆紅單曲，為台北粉絲帶來零距離的震撼體驗！門票預計將於3月20日上午11點於拓元售票系統全面開賣，粉絲們務必設好鬧鐘，迎接這股勢不可擋的泰流新勢力。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

BUSALANMARCKRISKHUNPOLHEARTJINWOOKTHAINEXPHUTATCHAICOPPERAAJUNGTPEEMWASUCORTIS

推薦閱讀

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」鬆口：沒放棄自己

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」鬆口：沒放棄自己

14小時前

剛辦完世紀婚禮…Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！

剛辦完世紀婚禮…Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！

17小時前

蔡瑞雪酒吧激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道　IG打卡露餡

蔡瑞雪酒吧激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道　IG打卡露餡

3/4 07:56

走過離婚低潮…劉亮佐親揭「與趙小僑恩愛關鍵」　認天蠍座愛記仇

走過離婚低潮…劉亮佐親揭「與趙小僑恩愛關鍵」　認天蠍座愛記仇

5小時前

迪麗熱巴失聯3天終於現身！曝「從戰區撤離」驚險逃難路線　發聲報平安

迪麗熱巴失聯3天終於現身！曝「從戰區撤離」驚險逃難路線　發聲報平安

3小時前

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡　王家梁手術室外苦等

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡　王家梁手術室外苦等

3/4 10:21

沈玉琳住加護病房搶命！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝光

沈玉琳住加護病房搶命！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝光

20小時前

剛封后就宣布來台！華裔「葛萊美天后」Laufey林口開唱　連怪奇比莉都被圈粉

剛封后就宣布來台！華裔「葛萊美天后」Laufey林口開唱　連怪奇比莉都被圈粉

15小時前

王陽明車聚遭開53件違規惹議　玖壹壹春風出手「督促開導」：他懂事了

王陽明車聚遭開53件違規惹議　玖壹壹春風出手「督促開導」：他懂事了

16小時前

潘若迪念經7個月迴向給沈玉琳！　陪伴走過低潮「現身淚擁好友」

潘若迪念經7個月迴向給沈玉琳！　陪伴走過低潮「現身淚擁好友」

21小時前

許維恩確診乳癌「王家梁心疼首發聲」！　見手術傷口崩潰：偉大的女人

許維恩確診乳癌「王家梁心疼首發聲」！　見手術傷口崩潰：偉大的女人

1小時前

69歲陽帆3個月做一次健檢…結果曝光　鬆口不拚了：只想留一個節目

69歲陽帆3個月做一次健檢…結果曝光　鬆口不拚了：只想留一個節目

18小時前

熱門影音

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔
沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～

沈玉琳宣布復工首露面！ 何時出院：大約在冬季～
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號
這真的是金凱瑞嗎？　露面領獎遭疑是「複製人」

這真的是金凱瑞嗎？　露面領獎遭疑是「複製人」
張惠妹回台東過元宵「現身男友新店支持」

張惠妹回台東過元宵「現身男友新店支持」
銀赫來台接選秀節目主持棒！　曝野心「超越利特」奪金鐘獎

銀赫來台接選秀節目主持棒！　曝野心「超越利特」奪金鐘獎
林襄飛美國「回台班機停飛」　行程遭打亂..崩潰喊：好累

林襄飛美國「回台班機停飛」　行程遭打亂..崩潰喊：好累
小S進棚照有隱情！　B2鬆口《不熙娣》開錄進度

小S進棚照有隱情！　B2鬆口《不熙娣》開錄進度
陳怡蓉老公劈頭就講50歲　楊謹華：那壺不開提那壺

陳怡蓉老公劈頭就講50歲　楊謹華：那壺不開提那壺
向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇
舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

陽帆超愛GD：喜歡他的一切　登大港開唱...陽婆婆有望現身！

陽帆超愛GD：喜歡他的一切　登大港開唱...陽婆婆有望現身！

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

銀赫曝最愛的台灣美食　「想超越利特」奪金鐘

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

何妤玟母住處失火被爆「抽菸釀禍」　她無奈遭捲入：根本不是我住的地方！

何妤玟母住處失火被爆「抽菸釀禍」　她無奈遭捲入：根本不是我住的地方！

看更多

【一抽入魂】爸爸代抽兵種抽中海軍陸戰隊！全場驚呆

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前4

快訊／蔡瑞雪神隱1天發聲！被爆偷吃人夫「切割那個凱文」：他分居中

20分鐘前0

夢幻聯動韓團CORTIS！泰國天團BUS宣佈來台　12帥5月空降Zepp開唱

23分鐘前0

鍾瑶西裝外套裡面沒穿「整片膚色」被看光！　登米蘭時裝週被搭訕

43分鐘前0

回歸倒數15天！BTS光化門開唱全球看得到　Netflix 3／21同步直播

45分鐘前21

破天荒跨界！大甲媽祖護航《航海王》第2季　魯夫、喬巴3/14空降高雄港

1小時前58

許維恩確診乳癌「王家梁心疼首發聲」！　見手術傷口崩潰：偉大的女人

1小時前11

長子過27歲生日　貝克漢夫妻曝童年照「愛你」遞橄欖枝

1小時前0

《天機試煉場》錄影失控！「委託人突瘋吼」急中斷　主持人嚇到逃離

1小時前0

瘋電影／萌寵列車　為摯友行竊反救列車失控衝城危機

2小時前0

陳浩民夫婦杜拜航班「和導彈擦肩而過」！距爆炸點僅1km　機上急留遺言

讀者迴響

熱門新聞

  1. 許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」
    14小時前2018
  2. Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！
    17小時前41
  3. 蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道
    3/4 07:562020
  4. 走過離婚低潮…劉亮佐親揭「與趙小僑恩愛關鍵」
    5小時前42
  5. 迪麗熱巴失聯3天終於現身！曝「從戰區撤離」逃難路線
    3小時前45
  6. 許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡
    3/4 10:215025
  7. 沈玉琳走過鬼門關！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝光
    20小時前108
  8. 葛萊美天后Laufey五月林口開唱
    15小時前63
  9. 王陽明車聚惹議　玖壹壹春風「出手督促開導」
    16小時前101
  10. 潘若迪念經7個月迴向給沈玉琳！
    21小時前608
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合