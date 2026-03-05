鍾瑶西裝外套裡面沒穿「整片膚色」被看光！　登米蘭時裝週被搭訕

記者黃庠棻／台北報導

年後隨即開工的鍾瑶，受邀前往米蘭時裝周看秀，一連觀賞Max Mara、Sportmax、Jil Sander與Onitsuka Tiger等品牌大秀。這也是她睽違15年再度踏上米蘭，心境與模特兒時期截然不同。

▲鍾瑶睽違15年再訪米蘭，參加米蘭時裝周。（圖／星星相藝提供）

鍾瑶笑說「這一次帶著更成熟的時尚想法來到這個城市，好好欣賞設計，也非常享受成為時裝周看秀嘉賓的感覺。」在街頭拍攝時，鍾瑶也不畏他人眼光展現好身材，其中一套直接秀出性感腿根，纖細長腿吸睛又火辣！

在星光雲集的秀場，鍾瑶透露，除了台灣藝人婁峻碩外，也見到不少時裝周常客名媛與國際名人，其中印象最深刻的，則是被譽為「菲律賓第一名媛」的Heart Evangelista。鍾瑶分享「她真的是時尚圈的寵兒，人也非常nice，幾乎每一場都能碰到她，還有機會在旁邊聊天，非常有趣。」

欣賞多場大秀後，鍾瑶觀察到2026年的流行趨勢其實有機可循，像是平底鞋、落落大方的單品設計，以及誇張卻能畫龍點睛的配飾，都是各品牌不約而同的亮點元素。

談到此次造型巧思，鍾瑶平時就喜歡在包包上掛造型特別的娃娃作為亮點配件，這回特別帶上色彩繽紛的罐頭豬LuLu做點綴「因為它有非常多顏色，可以更有選擇地去搭配米蘭時裝周上的每一個look，讓整體造型更完整。」

相較去年參與巴黎時裝周時的害羞心情，鍾瑶坦言這次明顯自在許多「最好玩的其實是觀察其他參加時裝周的時尚達人們都穿些什麼。有時候他們會給你非常真心的讚美，讓我覺得很開心。」

不僅如此，鍾瑶在外街拍時，還被米蘭當地路過的品牌公關詢問是否能請她當模特，意外的「搭訕」也讓她覺得很驚喜，最後更不忘感謝團隊「謝謝這一次的神仙團隊，一起打造這次的米蘭時裝周之旅。」

事實上，鍾瑶在模特兒時期便曾造訪米蘭，如今相隔15年重返這座時尚重鎮，她也有不同感受，能以更成熟的眼光重新欣賞時尚。結束米蘭時裝周行程後，鍾瑶參與演出的客家戲劇《都市開基祖》將於3月28日正式播出，從時尚伸展台到戲劇舞台，持續展現多元魅力。

