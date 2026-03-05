回歸倒數15天！BTS光化門開唱全球看得到　Netflix 3／21同步直播

記者吳睿慈／綜合報導

南韓國際天團BTS（防彈少年團）經過成員陸續當兵的空白期，終於在2026年迎來回歸日子，他們選在3月21日於光化門前與全球粉絲同樂，Netflix於5日也正式官宣回歸演唱會《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》將於台灣時間3月21日晚間7點獨家直播，全世界同步播出。

▲BTS光化門開唱全球看得到，Netflix將會在21日同步直播。（圖／Netflix提供）



本次演出《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》將於首爾具代表性的「光化門廣場」登場，盛大慶祝備受期待的全新專輯《ARIRANG》發行。BTS成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V與Jung Kook將齊聚全球舞台，帶來意義非凡的重磅回歸演出。

▲BTS全員服完兵役回歸。（圖／翻攝自Facebook／BTS방탄소년단）



歌迷經過漫漫長日等待，BTS也透過文字喊話：「我們跟粉絲說好了，我們一定會回來！」所有人將齊聚首爾景福宮勤政殿，準備於3月21日見證這歷史性的演出，「我想我們多少都有所改變，我相信我們7個人，一定可以繼續在這條路上攜手前行。」