破天荒跨界！大甲媽祖護航《航海王》第2季　魯夫、喬巴3/14空降高雄港

記者蕭采薇／台北報導

全球粉絲引頸期盼的真人版影集《航海王》第2季，即將於3月10日上線！為了迎接這場未知的冒險，官方5日釋出台灣獨家活動「媽祖護航！草帽海賊大遊行」攻略，魯夫和媽祖合體，巧妙結合台灣在地信仰與海洋冒險精神，邀請全台航海迷齊聚高雄港熱血出航！

▲《航海王》魯夫向媽祖擲筊。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Taiwan）

▲《航海王》魯夫破天荒合體大甲媽祖。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Taiwan）

破天荒夢幻聯動！大甲媽祖護航草帽海賊團闖新世界

本次活動最大亮點，莫過於「草帽海賊 × 海上守護神」的史詩級夢幻聯動！遊行隊伍將請來大甲鎮瀾宮媽祖親自護航，象徵守護航行平安與乘風破浪的祝福。這場融合奇幻與民俗、動漫與港都風情的海上慶典，隊伍將自「海邊路與成功二路交叉口」浩浩蕩蕩出發，一路挺進高雄港16號碼頭，以氣勢磅礡的海賊大遊行為即將啟航的偉大航道揭開序幕。

▲《航海王》真人版登陸高雄！全球13城市「台灣入列」　喬巴首曝光萌翻。（圖／Netflix提供）

▲除了神明助陣，《航海王》魯夫、索隆、娜美、騙人布、香吉士、喬巴等經典角色也將現身高雄。（圖／Netflix提供）

真人版喬巴來了！梅利號、巨鯨拉布神還原空降港都

除了神明助陣，經典角色也將驚喜現身台灣港都！包含《航海王》靈魂人物魯夫、索隆、娜美、騙人布、香吉士、喬巴等草帽一行人，還有滿載粉絲眼淚的「梅利號」、超人氣巨鯨「拉布」，以及巨人族戰士布洛基與東利都將齊聚高雄港，重現熱血與感動兼具的冒險場景。現場更將設置豐富的互動體驗與大型拍攝裝置，準備洗版全台社群平台，成為最具話題性的打卡熱點。

▲《航海王》魯夫向媽祖擲筊。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Taiwan）

▲《航海王》魯夫向媽祖擲筊。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Taiwan）

百名海賊熱血招募中！3月14日讓高雄變身偉大航道起點

冒險的最終站將於3月14日在高雄港16、17號碼頭盛大登場，官方也熱血號召全台航海迷換上專屬的海賊裝扮，一同參與這場屬於冒險者的狂歡盛典。從市區遊行到港邊集結，滿滿的草帽精神將席捲港都街頭。

▲《航海王》真人版登陸高雄！全球13城市「台灣入列」　喬巴首曝光萌翻。（圖／Netflix提供）

▲「媽祖護航！草帽海賊大遊行」也正式開放百名海賊夥伴報名。（圖／Netflix提供）

即日起「媽祖護航！草帽海賊大遊行」也正式開放百名海賊夥伴報名，只要你心中也有一個海賊夢，歡迎換上裝備一起加入這場大秘寶爭奪戰，登記時間至3月9日17:00止，粉絲們千萬別錯過這場有媽祖加持的新世界冒險。

