陳浩民夫婦杜拜航班「和導彈擦肩而過」！距爆炸點僅1km　機上急留遺言

記者田暐瑋／綜合報導

香港演員陳浩民夫婦到杜拜旅遊，意外碰上戰事，3日晚間妻子蔣麗莎PO出一段影片，驚恐表示飯店距離爆炸點僅1.2公里，火光四起，在場的遊客驚呼連連相當恐慌，凌晨幸運刷到機票逃離，連上了飛機都不敢說平安二字，趕緊跟孩子交代遺言，就怕有萬一。

蔣麗莎透露，當時下榻的飯店距離美國駐杜拜總領事館附近的爆炸點僅有1.2公里，步行只需3分鐘，影片中可聽到戰鬥機的轟鳴聲，更可看到自殺式無人機在他們的頭頂低空飛行，夜空中濃煙滾滾、火光四起，她形容：「寧靜的夜晚撕扯成一道道巨大的傷口。」因擔心飯店高樓層逃生困難，兩人提前搬至二樓避難。

▲陳浩民夫妻報平安。（圖／翻攝自微博）



[廣告]請繼續往下閱讀...

爆炸發生後，陳浩民夫妻4日凌晨4點決定攜帶行李驅車趕往杜拜機場，終於在5日凌晨抵達香港，一下飛機她開直播向粉絲報平安，她表示其實在離開杜拜、飛出中東空域前，始終不敢輕易說出「平安」二字，儘管飛行過程平穩，但落地後才得知該航班在空中一度和導彈擦肩而過，讓她後背發涼，由於安全原因，當日的航班是首班也是最後一班飛離中東的香港航班，後續預計最快要到7號才能恢復。

蔣麗莎感嘆，此次能夠順利返港實屬不易，一切感謝天時地利人和的配合，她也強調對沒有特權，機票是自己半夜狂刷網頁才終於搶到4張單價1.1萬人民幣（約5萬元台幣）的機票，自1日阿布達比遭無人機攻擊，被滯留在當地後，直到5日凌晨終於平安回家，讓她感慨萬千，坦言在飛機上還把遺言和銀行卡密碼傳訊息告訴孩子，就怕發生了萬一。

▲陳浩民夫妻報平安。（圖／翻攝自微博）