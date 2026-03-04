許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」鬆口：沒放棄自己

記者黃庠棻／台北報導

藝人許維恩日前確診乳癌，首度公開談及這段身心歷程。罹病期間，因不捨家人擔憂她的病情，選擇低調處理，除了老公與姊姊外，連父母都在手術完成身體恢復後才知道實情。稍早，她也在社群網站上寫下一路走來的心得，大批網友紛紛湧入給予她鼓勵。

▲許維恩罹癌後首發聲。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

許維恩罹患乳癌的消息傳出後，震驚大批網友，她在沈寂了半天之後，終於在稍早於社群網站上發文，開頭寫下「走過乳癌，我學會了一件事，原來活著，本身就是一種美。曾經害怕、曾經懷疑，但身體沒有放棄我，我也沒有放棄自己」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許維恩罹癌後首發聲。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

不僅如此，許維恩也直率地吐露自己對抗癌症的心情，坦言「謝謝這副身體，在痛過之後，還願意陪我繼續往前走。謝謝醫療、謝謝家人，也謝謝那個在黑暗裡，依然選擇相信光的我。這一段路教會我，女人不是脆弱的存在，我們有權選擇自己的樣子、有權為自己而美，更有權為生命而勇敢。這一次，我不只是重建身體，我是在慢慢學會，溫柔地愛回自己。」

▲許維恩罹癌後首發聲。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

最後，許維恩也在文中透露自己「切除雙乳」的手術，動了整整11個小時，如今的她能夠自信地說出「我感恩11小時後的我還能呼吸、還能擁抱、還能重新盛開。感恩醫療、感恩家人、感恩那個沒有放棄自己的我。」她更正能量喊話「妳不需要逞強，妳不需要完美，妳可以脆弱、可以休息、可以慢慢來。只要還願意呼吸、願意活著，妳就已經很勇敢了」。

▲許維恩罹乳癌，已切除雙乳。（圖／魔滴提供）

而許維恩的貼文一發出後，也引起大批網友、藝人好友回應，紛紛留言「祝女神早日康復」、「妳很勇敢，很棒，祝妳一切平安順心」、「謝謝妳站出來告訴大家乳癌並不可怕！未來妳只會更美麗、更健康」、「現在只要覺得活著就好棒，活著就有希望」。