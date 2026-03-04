ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《甄嬛》溫宜17歲了「超仙顏值曝光」
小吃店淪陷？「驚見陸製1物」
沈玉琳宣布復工首露面！
剛封后就宣布來台！華裔「葛萊美天后」Laufey林口開唱　連怪奇比莉都被圈粉

記者蕭采薇／台北報導

上個月才剛風光拿下2026葛萊美獎「最佳傳統流行演唱專輯」的冰島華裔爵士女伶Laufey，挾帶超過42億次串流收聽的驚人紀錄，正式宣佈重返台北！她將帶著全新升級的世界巡迴《Laufey: A Matter of Time Tour》，於5月15日林口體育館開唱。

▲封后就來台！Laufey回歸台北，升級開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

狂刷42億收聽！「中獎率百分百」二度葛萊美封后

人氣銳不可擋的Laufey，近期不僅被《TIME 時代雜誌》冊封為「年度女藝人」，更接連入選《Forbes 富比士》「30歲以下精英」。坐擁2300萬社群追蹤者的她，今年以「中獎率百分百」的超強姿態，二度奪下葛萊美獎殊榮。

當時她在台上激動高喊：「媽媽！我再次拿下葛萊美獎了！」抵擋不住的音樂魅力，就連爵士天后諾拉瓊絲（Norah Jones）與流行天后怪奇比莉（Billie Eilish）都被深深圈粉，成為當代樂壇最具指標性的年輕聲音。

15歲展超齡天賦！冰島華裔混血創「新世代爵士」

1999年出生於冰島的Laufey，父親為冰島人、母親來自廣州。東西文化交織出的成長背景與獨特外貌，讓她散發出清新脫俗的氣質。她15歲便以大提琴獨奏家之姿與冰島交響樂團同台，隨後更以史上最年輕參賽者之姿闖進《美國達人秀 冰島版》與《冰島好聲音》準決賽。

▲封后就來台！Laufey回歸台北，升級開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

赴柏克萊音樂學院深造後，Laufey成功打破爵士與流行的界線，其首張專輯《Everything I Know About Love》一舉創下Spotify史上最高收聽量的爵士專輯紀錄，後續作品更輕鬆霸榜告示牌。

歐美巡演一票難求！5月空降林口體育館搶票時間曝

身為最新出爐的葛萊美得主，Laufey的全新巡演《Laufey: A Matter of Time Tour》自去年9月從北美起跑後，一路橫掃歐洲市場，締造多場完售佳績與極高評價。

今年5月她終於降臨亞洲，巡迴版圖涵蓋香港、新加坡、雅加達、馬尼拉與曼谷，並將於5月15日站上台北林口體育館。門票預計將於3月10日中午12點開放Live Nation會員搶先購票，3月11日中午12點於拓元售票系統全面開賣，樂迷準備設好鬧鐘搶票！

 

