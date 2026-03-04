ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
改編「死亡一條街」真實命案！　《死亡賭局》春風、黃奇斌捲入上億殺機

記者蕭采薇／台北報導

台灣社會暗黑角落再度搬上大銀幕！由「玖壹壹」成員春風（洪瑜鴻）、金獎製作人黃奇斌（阿斌）以及實力派演員姚以緹、丁寧共同主演的驚悚犯罪電影《死亡賭局》，改編自震驚全台的「台中死亡一條街」真實案件，直擊南部盛行多年的「老人互助會」詐賭操作，將看似溫馨的鄉間互助，演變成一場視人命為籌碼的驚世博弈。

▲春風（左）與黃奇斌在《死亡賭局》中飾演一對兄弟。（圖／英傑哆影業提供）

▲春風（左）與黃奇斌（右）在《死亡賭局》中飾演一對兄弟。（圖／英傑哆影業提供）

春風合體黃奇斌！落魄王牌投手捲入「一億換一命」嗜血賭局

預告中，首度聯手的「台帥代表」春風與黃奇斌同台飆戲。春風化身因捲入簽賭案而身敗名裂的王牌投手「林勝毅」，落魄返鄉後，不僅與性格內斂的弟弟林勝彬（黃奇斌 飾）爆發激烈衝突，兄弟倆更驚覺老父親被捲入涉案金額高達一億元的詐騙賭局。

▲春風（左）與黃奇斌在《死亡賭局》中飾演一對兄弟。（圖／英傑哆影業提供）

▲春風擔綱《死亡賭局》男主角角色相當壓抑。（圖／英傑哆影業提供）

面對父親慘遭標價且期限只到天亮的殘酷倒數，春風在片中崩潰吐出一句：「我們一定要救爸嗎？」道盡了究竟該讓老父生或死的掙扎，預告這將是一場極其艱難的人性大考驗。

改編台灣真實社會案件！導演揭露驚悚田調：馬桶藏慢性藥控制死期

《死亡賭局》的核心議題聚焦於台灣中南部盛行多年的「老人互助會」。這項制度原本是為長輩籌措喪葬費的良善美意，卻在法律灰色地帶逐漸變調。導演詹淳皓在田調期間，挖掘出許多罔顧倫常的恐怖現況：輕則挪用老人棺材本炒股，重則強迫用靈芝保健品折抵債務。

▲春風（左）與黃奇斌在《死亡賭局》中飾演一對兄弟。（圖／英傑哆影業提供）

▲春風在《死亡賭局》中面臨父親生死與金錢掛鉤的抉擇。（圖／英傑哆影業提供）

最令人毛骨悚然的是，甚至有人為了在回報率最高的時刻結清人命而「精算死期」！導演透露：「有警察曾接獲報案，在馬桶尋獲未服完的藥物，懷疑有人蓄意操控病患用藥，藉此掌控長輩死期。」這些至今仍在地下運作的震撼內幕，都將首度赤裸呈現。

演技派女神加持！丁寧化身強勢議員、姚以緹深陷黑白謎團

除了男主角們的精彩火花，本片更集結演技派女神姚以緹飾演春風的舊情人，以及金馬女配角丁寧化身氣場強大的地方議員。在最新釋出的定檔海報中，濃烈的血色與工業煙塵交織，完美將草根氣息與主角無路可走的命運壓縮在視覺內。隨著勝毅在眾人襄助下逐步逼近真相，卻發現任何選擇都非單純，《死亡賭局》將於4月24日全台上映。

▲春風（左）與黃奇斌在《死亡賭局》中飾演一對兄弟。（圖／英傑哆影業提供）

▲春風在《死亡賭局》中，發現家鄉竟將人命標價還成為賭局，相當震撼。（圖／英傑哆影業提供）

 

死亡賭局春風黃奇斌

許維恩罹癌後首發聲「切除雙乳手術動了11hrs」鬆口：沒放棄自己

剛辦完世紀婚禮…Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！

蔡瑞雪酒吧激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道　IG打卡露餡

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡　王家梁手術室外苦等

沈玉琳住加護病房搶命！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝光

潘若迪念經7個月迴向給沈玉琳！　陪伴走過低潮「現身淚擁好友」

蔡瑞雪曾轟粿粿「外遇不可取」！卻爆過夜人夫當小三　過往發言自打臉

改編「死亡一條街」真實命案！　《死亡賭局》春風、黃奇斌捲入上億殺機

孫志浩傳癌末！急過戶財產給梧桐妹　「林若亞簽放棄繼承」本人回應

突遭朴春指控染毒＋陷害　Dara黑底白字發文...向她喊話了！

王陽明車聚遭開53件違規惹議　玖壹壹春風出手「督促開導」：他懂事了

剛封后就宣布來台！華裔「葛萊美天后」Laufey林口開唱　連怪奇比莉都被圈粉

