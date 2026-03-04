改編「死亡一條街」真實命案！　《死亡賭局》春風、黃奇斌捲入上億殺機

記者蕭采薇／台北報導

台灣社會暗黑角落再度搬上大銀幕！由「玖壹壹」成員春風（洪瑜鴻）、金獎製作人黃奇斌（阿斌）以及實力派演員姚以緹、丁寧共同主演的驚悚犯罪電影《死亡賭局》，改編自震驚全台的「台中死亡一條街」真實案件，直擊南部盛行多年的「老人互助會」詐賭操作，將看似溫馨的鄉間互助，演變成一場視人命為籌碼的驚世博弈。

▲春風（左）與黃奇斌（右）在《死亡賭局》中飾演一對兄弟。（圖／英傑哆影業提供）

春風合體黃奇斌！落魄王牌投手捲入「一億換一命」嗜血賭局

[廣告]請繼續往下閱讀...

預告中，首度聯手的「台帥代表」春風與黃奇斌同台飆戲。春風化身因捲入簽賭案而身敗名裂的王牌投手「林勝毅」，落魄返鄉後，不僅與性格內斂的弟弟林勝彬（黃奇斌 飾）爆發激烈衝突，兄弟倆更驚覺老父親被捲入涉案金額高達一億元的詐騙賭局。

▲春風擔綱《死亡賭局》男主角角色相當壓抑。（圖／英傑哆影業提供）

面對父親慘遭標價且期限只到天亮的殘酷倒數，春風在片中崩潰吐出一句：「我們一定要救爸嗎？」道盡了究竟該讓老父生或死的掙扎，預告這將是一場極其艱難的人性大考驗。

改編台灣真實社會案件！導演揭露驚悚田調：馬桶藏慢性藥控制死期

《死亡賭局》的核心議題聚焦於台灣中南部盛行多年的「老人互助會」。這項制度原本是為長輩籌措喪葬費的良善美意，卻在法律灰色地帶逐漸變調。導演詹淳皓在田調期間，挖掘出許多罔顧倫常的恐怖現況：輕則挪用老人棺材本炒股，重則強迫用靈芝保健品折抵債務。

▲春風在《死亡賭局》中面臨父親生死與金錢掛鉤的抉擇。（圖／英傑哆影業提供）

最令人毛骨悚然的是，甚至有人為了在回報率最高的時刻結清人命而「精算死期」！導演透露：「有警察曾接獲報案，在馬桶尋獲未服完的藥物，懷疑有人蓄意操控病患用藥，藉此掌控長輩死期。」這些至今仍在地下運作的震撼內幕，都將首度赤裸呈現。

演技派女神加持！丁寧化身強勢議員、姚以緹深陷黑白謎團

除了男主角們的精彩火花，本片更集結演技派女神姚以緹飾演春風的舊情人，以及金馬女配角丁寧化身氣場強大的地方議員。在最新釋出的定檔海報中，濃烈的血色與工業煙塵交織，完美將草根氣息與主角無路可走的命運壓縮在視覺內。隨著勝毅在眾人襄助下逐步逼近真相，卻發現任何選擇都非單純，《死亡賭局》將於4月24日全台上映。

▲春風在《死亡賭局》中，發現家鄉竟將人命標價還成為賭局，相當震撼。（圖／英傑哆影業提供）