台灣迷因搬上大銀幕！《死亡之握》預告超毛　嚴正嵐玩禁忌招靈「一牽就死」

記者蕭采薇／台北報導

台灣最地獄、最迷因的「禁忌之握」正式躍上大銀幕！電影《死亡之握：鬼牽手》開創台灣少見的「死亡規則型」恐怖爽片。集結嚴正嵐、涂善存、初孟軒、林子熙及YouTuber美麗本人等超強卡司，將日常最無害的「牽手」動作，轉化為最致命的死亡開關。

▲台灣最迷因的「禁忌之握」正式躍上⼤銀幕。（圖／網銀提供）

學生玩命招靈惹禍！嚴正嵐重逢涂善存竟陷「一牽就死」危機

[廣告]請繼續往下閱讀...

片中嚴正嵐飾演高中老師恩妤，某晚意外撞見四名女學生躲在教室進行禁忌的招靈遊戲「鬼牽手」。本以為出面制止就能平息事件，沒想到遊戲根本從未停止！

▲《死亡之握：⿁牽⼿》嚴正嵐與涂善存片中重逢，並意外加入老同學的訂婚派對。（圖／網銀提供）

當晚，她與多年未見的暗戀對象岳融（涂善存飾）重逢，並意外加入老同學的訂婚派對。眾人在酒酣耳熱之際起鬨再次挑戰「鬼牽手」，沒想到這次死亡機制徹底失控，沒有任何人能活著退出這場命運的殘酷輪盤。

死亡倒數啟動！恐怖兒歌伴隨「禁忌之握」超毛預告曝光

在最新曝光的預告中，嚴正嵐一句看似溫柔的提問：「牽起手的，就會是朋友嗎？」瞬間成為死亡序幕。一群人嘻笑著緊握彼此的手，卻輪流高喊著詭異台詞：「我不是你朋友。」

▲《死亡之握：⿁牽⼿》高中女學⽣在教室進⾏禁忌招靈遊戲「⿁牽⼿」。（圖／網銀提供）

下一秒死亡倒數正式啟動！這場遊戲的規則殘酷又簡單：「一牽會死，不牽等死。」隨著獵奇畫面層層堆疊，熟悉的純真兒歌竟悄然滲入，化作最令人毛骨悚然的催命符，讓人光看預告就狂起雞皮疙瘩。

金馬神級團隊助陣！李英宏操刀台式電音挑戰恐怖爽度上限

為了打造這部高強度視聽衝擊的恐怖爽片，劇組砸重金火力全開，以美式驚悚視覺碰撞台式電音節奏。不僅找來金馬得主李英宏操刀超毛配樂與主題曲，幕後團隊更是一字排開全神級陣容。

▲嚴正嵐飾演⾼中老師恩妤，發現學生玩起禁忌招靈遊戲「⿁牽⼿」。（圖／網銀提供）

包含《月老》金馬特效指導嚴振欽、《民雄鬼屋》攝影指導蔡旻翰、《賽德克巴萊》美術指導周志憲，以及《老狐狸》金馬造型指導高仙齡。金獎團隊聯手出擊，保證刷新台灣恐怖片的爽感上限，《死亡之握：鬼牽手》將於4月17日全台大銀幕震撼上映。

▲《死亡之握：⿁牽⼿》美麗本人在片中玩過鬼牽手遊戲後，不明原因慘死。（圖／網銀提供）