比背法條還崩潰！Darren挑戰宗師被5歲兒超車　楊子儀「眼技」獲封北港梁家輝

記者蕭采薇／台北報導

由楊子儀、Darren（邱凱偉）、陳明真等多位實力派演員集結的電影《農曆三月二十三》，4日於板橋慈惠宮前盛大封街。金鐘男配角Darren在片中首度挑戰地位崇高的「雷法宗師」，卻意外陷入「文言文地獄」。

▲《農曆三月二十三》在板橋慈惠宮舉辦記者會。（圖／北投映像電影）



Darren挑戰「雷法宗師」背經背到瘋！5歲兒驚人超車：別吵我

Darren坦言，要背誦長達一整頁的道教經文簡直比登天還難，笑稱難度完全不輸法律或醫學考試，甚至比當年拍《最佳利益》背律師法條還痛苦。

Darren幽默爆料，自己開車前往北港的路上狂練，結果 5 歲兒子聽著聽著竟然學會了，還會反過來對他說：「不要吵我背經！」讓他哭笑不得，直呼兒子背得比他還順。

▲實Darren與媽祖緣分極深，還是媽祖的乾兒子。（圖／北投映像電影）

其實Darren與媽祖緣分極深，他透露幼時體質敏感，常在深山受驚、惡夢不斷，後來在家長帶領下前往屏東媽祖廟「博杯」，認媽祖為「乾媽」後，身體狀況才奇蹟好轉。

楊子儀「眼技」震懾劇組！獲封北港梁家輝：100句台詞縮成一眼

而在片中飾演冷血刺客「黑豬」的楊子儀，這次則被導演下了「梁朝偉令」。他回憶第一場抽菸戲，導演看完回放後竟對他說：「很帥，但我希望更像梁朝偉一點，要靠眼神。」為了達到導演的要求，楊子儀瘋狂鑽研松田優作與梁家輝等前輩的作品，努力讓自己屏除多餘肢體動作，全靠「微表情」決勝負。

▲楊子儀（左）這次演出反派，被劇組戲稱為「北港梁家輝」。（圖／北投映像電影）

他在片中有多場零對白的對戲，楊子儀感性表示：「就像看韓劇聽不懂韓文也能被感動，我們就是要把『100句台詞壓縮在一個眼神裡』。」這種極具張力的表現，也讓他被劇組戲稱為「北港梁家輝」。

曾艱辛求子！陳明真揭「註生娘娘」神蹟 蔡阿炮驚：開鏡雨就停

除了男主角們的精彩對決，陳明真在片中則化身劇團團長，守護弱勢少年。身為「註生娘娘乾女兒」的她感性表示，這不是一般的爆米花電影，而是在探討解冤釋結的力量。陳明真回憶，當年求子之路極其艱辛，也是靠著虔誠祈求乾媽註生娘娘才順利如願，因此詮釋角色時特別能體會神明慈悲的力量。

▲陳明真當年求子之路極其艱辛，也是靠著虔誠祈求乾媽註生娘娘才順利如願。（圖／北投映像電影）

拍攝過程也頻頻發生科學難以解釋的巧合，資深演員蔡阿炮透露，劇組原本遇上連日暴雨、進度受阻，沒想到就在準備開鏡的那一秒，雨勢竟奇蹟般停止並瞬間放晴。這種「神助攻」的體驗，讓全體演員深刻感受到天時地利人和的熱血力量。

▲《農曆三月二十三》4日於板橋慈惠宮前盛大封街舉辦記者會。（圖／記者徐文彬攝）