《你是不會當樹嗎》梁朝偉和植物交心！　「金馬奇幻影展」超強片單公開

記者蕭采薇／台北報導

全台影迷最期待的「2026金馬奇幻影展」將於4月10日至19日熱鬧登場！今（4）日官方重磅公布最新20部華麗片單，不僅主打A24鬼才名導大衛羅利、柏林金熊獎得主伊爾蒂蔻恩伊達兩位大師的代表作，更網羅了布萊德利庫柏、梁朝偉、亞曼達塞佛瑞、邁茲米克森等好萊塢與國際巨星。橫跨科幻、驚悚、喜劇與動畫的超狂陣容，準備引領觀眾走入腦洞大開的奇幻異境。

▲《安李與她的烏托邦》由亞曼達塞佛瑞主演。（圖／金馬奇幻影展提供）

A24名導神作首度登台！梁朝偉合體蕾雅瑟杜飆戲



[廣告]請繼續往下閱讀...

這次影展祭出超強「導演專題」，除了已公布由大衛羅利執導的開幕片《魅影巨星》，更帶來影迷許願多年、從未在台灣上映過的《鬼魅浮生》與改編亞瑟王傳說的《綠騎士》。而以超現實風格著稱的匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達，不僅帶來由金馬影帝梁朝偉與好萊塢女星蕾雅瑟杜攜手的新作《你是不會當樹嗎》，更選映了她奪下柏林金熊獎的《夢鹿情謎》及坎城獲獎長片《我的二十世紀》，讓影迷一次大飽眼福。

▲梁朝偉《你是不會當樹嗎》。（圖／金馬奇幻影展提供）

亞曼達塞佛瑞變身瘋狂女教主！布萊德利庫柏操刀喜劇

國際巨星陣容也是本次一大亮點！好萊塢女神亞曼達塞佛瑞在《安李與她的烏托邦》中化身女教主，透過歌舞揭開宗教狂熱；丹麥影帝邁茲米克森則在黑色喜劇《John錯就錯》裡自認是約翰藍儂，展開超瘋狂的療程。此外，才子布萊德利庫柏也再展編導才華，推出婚姻喜劇《婚姻沒開麥》，找來蘿拉鄧與威爾阿奈特，演繹中年男子的失婚危機與單口喜劇的奇妙碰撞。

▲影帝邁茲米克森則在黑色喜劇《John錯就錯》裡自認是約翰藍儂，展開超瘋狂的療程。（圖／金馬奇幻影展提供）

多重宇宙大逃殺、獵巫恐怖童話！腦洞大開挑戰感官

奇幻影展絕對少不了獵奇題材！英國鬼才班偉特利在《多重宇宙綁架事件》中，讓男女主角在奇異房子裡踏上平行宇宙冒險；《謎航》則讓主角穿越時空發現30年前失蹤船隻的秘密。喜歡重口味的觀眾，絕不能錯過融合西班牙鄉野神話的《血色月森林》，打造出獵巫年代的黑夜奇譚；而心理驚悚片《愛．死．療養院》則以哥德式恐怖氛圍，描繪洗腦療程帶來的詭異幻象。

▲爆笑喜劇《腦精急轉彎》將單身男女約會心思化為具體人型。（圖／金馬奇幻影展提供）

此外，還有將單身男女約會心思化為具體人型的爆笑喜劇《腦精急轉彎》、一人分飾兩角對決完美鄰居的《分身髮術》，以及宛如《科學怪人》遇上《怪獸電力公司》的可愛動畫《縫線頭歷險記》。2026金馬奇幻影展將於3月29日正式開賣，影迷們可別錯過這場年度視覺狂歡。