12年長青日劇《女王偵訊室》將完結　新角色讓天海祐希「逼不下去」

記者蔡琛儀／台北報導

熱播長達12年、由「日劇女王」天海祐希領銜主演的人氣神劇《女王偵訊室》，在歷經五季劇集與特別篇洗禮之後，終於以大銀幕形式，迎來最終章《電影版女王偵訊室THE FINAL》，並將在3月13日於全台震撼獻映。本片不只規模升級、製作全面進化，更是系列史上最驚心動魄的一戰。

▲▼電影版《女王偵訊室》由天海祐希及石丸幹二帶來精彩對手戲。（圖／采昌國際多媒體提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次團隊將首度對決等同於總統與首相之位的「內閣總理大臣」，該角色由實力派男星石丸幹二擔綱演出，天海祐希也分享對他的印象：「我對石丸先生的印象是一位高貴之人！他在那端正而高貴的形象之下，詮釋出唯有石丸先生才能演繹的內閣總理大臣，氣勢十足。」她也笑說：「石丸先生有如貴公子般的品格，其實不太想對他步步進逼，但又不得不全力偵訊啊。這是一場彼此正義的碰撞，而如何把首相引入偵訊室，也正是本片的一大看點。」

同時，這也是石丸幹二跟天海祐希首度演技交鋒，他回憶：「天海小姐的演技瀟灑俐落，既有厚度與重量，也十分帥氣，讓人深刻感受到她確實是多年來站在故事核心位置的人。」他更笑稱：「第一天互相說著『初次見面，請多指教』後，拍的就是偵訊戲。面對面坐下來時，原本美麗的天海小姐，眼神瞬間變得銳利起來，讓我非常佩服。」他也透露另一段趣事：「拍攝一結束，隔天我就發燒了，也許是觸碰到大家十多年來累積的能量吧，那是一種開心的發燒呢。」