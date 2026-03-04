69歲陽帆3個月做一次健檢…結果曝光　鬆口不拚了：只想留一個節目

記者蔡琛儀／台北報導

藝人沈玉琳去年7月因確診白血病入院，接受治療至今7個月，他今（4日）首度公開露面宣布復工接下新節目主持，過去曾擔任沈玉琳製作的《分手擂台》主持人的陽帆，今與怕胖團現身為大港開唱彩排，被問到此事坦言和沈玉琳暫時沒什麼聯絡，但在沈玉琳住院時有請公司同事去慰問，直言：「身體健康真的很重要。」

▲陽帆絲毫看不出明年將滿70歲。（圖／記者鄭毓齡攝）

明年將滿70歲的陽帆說，自己每三個月就會去抽血、驗尿、驗血糖、肝指數、腎指數等，好在只有膽固醇指數偏高，「可能有了年紀，慢慢覺得人生除了拼命賺錢、學到人生道理，就是要身體健康，我現在很多事情都做減法，健康是最重要的。」

他目前手上僅有《超級冰冰Show》一檔節目，坦言以前若收視好，通常都會一直不停錄下去，但現在自己只想要一個節目就好，接業配、代言，或是有像大港開唱、先前藍寶石這樣有特殊意義的演出，也沒有開個人演唱會的打算，「要我去工作很可以，但要做『挑戰』是個壓力。」不過這樣的想法並非等於退休，陽帆認為工作還是很重要的，「工作讓你更有動力生活，填補很多時間，對每個人來說都很好。」

▲▼陽帆和怕胖團彩排，女兒安吉也來探班。（圖／記者鄭毓齡攝）

2026大港開唱邁入第20年，綜藝大哥陽帆首度跨界演出，將擔任怕胖團的演出嘉賓共演，陽帆的歌手女兒安吉也要出席大港開唱，在老爸前一天演出，今更驚喜到場探班。陽帆直呼，這次和怕胖團演出對他來說已是有壓力的「挑戰」，表示歌詞很難背，「我聽了200遍也背不起來」，提詞機上的歌詞又跑太快看不清楚；不過他也預告，此次演出有成功將他的特色演出與怕胖團音樂結合，「陽婆婆」也有可能驚喜現身，怕胖團則笑說：「不知道他會有什麼招出來，我們臨場發揮！」