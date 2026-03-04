《咒術迴戰》日本天團宣布「6月唱進小巨蛋」！　採實名登記抽選制

記者蔡琛儀／台北報導

日本搖滾天團King Gnu繼2024年亞洲巡迴創下驚人動員紀錄後，宣布將在6月6、7日連續兩天，攜其史上最大規模巡演「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」登陸台北小巨蛋，本次台北站將全面採用「實名登記抽選制」，並從今（4日）起至8日下午5點進行第一階段的實名登記。

▲King Gnu宣布6月小巨蛋開唱。（圖／好玩國際文化、大國文化提供）

King Gnu 自2017年成軍以來，以獨有的「Tokyo New Mixture Style」音樂風格橫掃樂壇。2025年，樂團憑藉劇場版《名偵探柯南：獨眼的殘像》主題曲〈TWILIGHT!!!〉再度寫下輝煌篇章，不僅在各大音樂榜單達成「65冠」壯舉，於新宿舉行的驚喜Live更湧入6000人癱瘓現場。

2026年，他們發行的最新單曲〈AIZO〉，是他們與《咒術迴戰》的第四度夢幻聯動，作為動畫第3期「死滅迴游前編」的片頭曲，再次引發討論。本次「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」是樂團史上城市最多、場次最多的巡迴，除了日本國內15座城市外，更擴及曼谷、香港、台北、上海及首爾。本次公演將在遠大售票系統 採取「實名登記抽選制」，更多詳情請隨時留意主辦單位官方公告。