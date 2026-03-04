剛辦完世紀婚禮…Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者黃庠棻／台北報導

李國修紀念作品《半里長城》笑噴版自巡演啟動以來熱度持續攀升，台北、高雄、台中三地共10場演出全數完售，場場滿座、笑聲此起彼落，觀眾好評不斷。在熱烈回響與敲碗聲中，主辦單位正式宣布八月將驚喜加演，讓更多觀眾走進劇場，親身感受這齣經典喜劇的舞台魅力。

▲李國修紀念作品《半里長城》宣布加演。（圖／寬宏提供）

▲李國修紀念作品《半里長城》宣布加演。（圖／寬宏提供）

本次演出由藝術總監王月、導演許栢昂率領郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅、大愷、吳侑函、周家寬、曾冠東、王辰驊、楊傑宇、劉樸、陳胤錞、張育婷、邱文彥、黃宥哲共同登場。新舊世代同台激盪火花，以純熟默契與舞台爆發力重新詮釋經典，為李國修留下的經典注入全新靈魂。

時隔13年，李國修的作品再度站上大型舞台，依然能締造亮眼票房佳績，實屬不易。這不僅是情感記憶的召喚，更是經典價值再次獲得市場與觀眾雙重肯定的證明。《半里長城》以精準的人性觀察與節奏鮮明的喜劇結構，跨越世代差異，讓不同年齡層的觀眾都能在劇中找到共鳴，也再次展現作品歷久彌新的舞台生命力。

▲李國修紀念作品《半里長城》宣布加演。（圖／寬宏提供）

▲李國修紀念作品《半里長城》宣布加演。（圖／寬宏提供）

此次重啟不僅象徵「風屏劇團三部曲」的回歸起點，也被視為台灣戲劇精神的再度傳承。導演許栢昂曾表示「這一版是向李國修老師致敬，也是新世代演員與經典對話的契機。我們希望透過這個作品，讓觀眾看到老班底的熟稔與新生代的活力，讓《半里長城》在新時代以不同的能量再度發光。」

藝術總監王月則難掩感動地表示「對我而言，唯有用這樣的方式，才能讓大家記得國修老師。」她坦言，每一場演出都像是一次與國修老師的對話。從排練場到正式演出，她看著演員們用全新的能量詮釋經典，也看見觀眾在笑聲中重新認識這個作品，這份感動比票房更珍貴。

▲李國修紀念作品《半里長城》宣布加演。（圖／寬宏提供）

▲李國修紀念作品《半里長城》宣布加演。（圖／寬宏提供）

此次演出集結實力派演員陣容，舞台節奏明快、火花十足。演員之間默契純熟，從台詞拋接到肢體節奏，都展現高度專業與舞台掌控力。每一場演出更因現場觀眾反應不同而產生細微變化，偶發的即興與小巧思，成為專屬於當晚的驚喜橋段，也讓觀眾笑聲一波接一波。

觀眾的回饋同樣熱烈而真誠。有觀眾表示，整場演出在混亂與荒謬之中自有節奏，笑點密集卻不流於鬧劇，讓人笑到前仰後合，同時也在角色的處境中看見人生百態；也有人形容這是一場「無負擔卻極具深度」的喜劇，在大笑之餘獲得難得的釋放與抒壓。

▲李國修紀念作品《半里長城》宣布加演。（圖／寬宏提供）

▲李國修紀念作品《半里長城》宣布加演。（圖／寬宏提供）

主辦單位也特別感謝所有觀眾的支持與熱烈回響，正因為這份回饋與期待，才促成八月加演的誕生。對於八月加演的消息，演員們難掩激動與感謝之情。多位演員表示，能夠參與這樣一部兼具深度與娛樂性的經典作品，是一份難得的榮幸，更是一種由衷的驕傲。

而觀眾的到場支持與演後熱烈回響，更成為他們持續站上舞台的最大動力。演員全體一致表示「每一次謝幕時響起的掌聲、每一場結束後收到的鼓勵，都是對我們最真實、也最珍貴的肯定。」也期盼，未來有機會將這股舞台能量帶往更多城市，甚至走出台灣。

▲李國修紀念作品《半里長城》宣布加演。（圖／寬宏提供）

▲李國修紀念作品《半里長城》宣布加演。（圖／寬宏提供）

《半里長城》為李國修經典的「風屏劇團三部曲」首部曲，融合古裝、歷史與現代情境喜劇的結構，以「戲中戲」手法諷刺現實，揭露劇團內外的荒謬、情感與人性。此次「笑噴版」延續原作精髓，並透過全新世代演員的加入，展現更具節奏感與喜劇張力的詮釋。

《半里長城》透過「戲中戲中戲」的演出形式，諷刺歷史、調侃現實，三流劇團的大夢與大亂，演變成一場你我經歷的人生喜劇，台上演出秦皇秘史的爾虞我詐，不料後台劇團成員的愛恨情仇接續引爆！從上台「報仇」到「下台」辭演，後台的戲竟然比前台還精彩，過程中演員不斷發生忘詞、演出場場脫序，各種狀況窘生出另種『情境喜劇』的效果。絕對是會讓你笑噴的經典喜劇。

半里長城王月許栢昂郭子乾樊光耀Lulu黃路梓茵陳漢典郁方杜詩梅大愷吳侑函周家寬曾冠東王辰驊楊傑宇劉樸陳胤錞張育婷邱文彥黃宥哲

