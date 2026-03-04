剛辦完世紀婚禮…Lulu、陳漢典宣布好消息　王月開顱完感性發聲！

記者黃庠棻／台北報導

李國修紀念作品《半里長城》笑噴版自巡演啟動以來熱度持續攀升，台北、高雄、台中三地共10場演出全數完售，場場滿座、笑聲此起彼落，觀眾好評不斷。在熱烈回響與敲碗聲中，主辦單位正式宣布八月將驚喜加演，讓更多觀眾走進劇場，親身感受這齣經典喜劇的舞台魅力。

▲李國修紀念作品《半里長城》宣布加演。（圖／寬宏提供）

本次演出由藝術總監王月、導演許栢昂率領郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅、大愷、吳侑函、周家寬、曾冠東、王辰驊、楊傑宇、劉樸、陳胤錞、張育婷、邱文彥、黃宥哲共同登場。新舊世代同台激盪火花，以純熟默契與舞台爆發力重新詮釋經典，為李國修留下的經典注入全新靈魂。

時隔13年，李國修的作品再度站上大型舞台，依然能締造亮眼票房佳績，實屬不易。這不僅是情感記憶的召喚，更是經典價值再次獲得市場與觀眾雙重肯定的證明。《半里長城》以精準的人性觀察與節奏鮮明的喜劇結構，跨越世代差異，讓不同年齡層的觀眾都能在劇中找到共鳴，也再次展現作品歷久彌新的舞台生命力。





此次重啟不僅象徵「風屏劇團三部曲」的回歸起點，也被視為台灣戲劇精神的再度傳承。導演許栢昂曾表示「這一版是向李國修老師致敬，也是新世代演員與經典對話的契機。我們希望透過這個作品，讓觀眾看到老班底的熟稔與新生代的活力，讓《半里長城》在新時代以不同的能量再度發光。」

藝術總監王月則難掩感動地表示「對我而言，唯有用這樣的方式，才能讓大家記得國修老師。」她坦言，每一場演出都像是一次與國修老師的對話。從排練場到正式演出，她看著演員們用全新的能量詮釋經典，也看見觀眾在笑聲中重新認識這個作品，這份感動比票房更珍貴。

此次演出集結實力派演員陣容，舞台節奏明快、火花十足。演員之間默契純熟，從台詞拋接到肢體節奏，都展現高度專業與舞台掌控力。每一場演出更因現場觀眾反應不同而產生細微變化，偶發的即興與小巧思，成為專屬於當晚的驚喜橋段，也讓觀眾笑聲一波接一波。

觀眾的回饋同樣熱烈而真誠。有觀眾表示，整場演出在混亂與荒謬之中自有節奏，笑點密集卻不流於鬧劇，讓人笑到前仰後合，同時也在角色的處境中看見人生百態；也有人形容這是一場「無負擔卻極具深度」的喜劇，在大笑之餘獲得難得的釋放與抒壓。

主辦單位也特別感謝所有觀眾的支持與熱烈回響，正因為這份回饋與期待，才促成八月加演的誕生。對於八月加演的消息，演員們難掩激動與感謝之情。多位演員表示，能夠參與這樣一部兼具深度與娛樂性的經典作品，是一份難得的榮幸，更是一種由衷的驕傲。

而觀眾的到場支持與演後熱烈回響，更成為他們持續站上舞台的最大動力。演員全體一致表示「每一次謝幕時響起的掌聲、每一場結束後收到的鼓勵，都是對我們最真實、也最珍貴的肯定。」也期盼，未來有機會將這股舞台能量帶往更多城市，甚至走出台灣。

《半里長城》為李國修經典的「風屏劇團三部曲」首部曲，融合古裝、歷史與現代情境喜劇的結構，以「戲中戲」手法諷刺現實，揭露劇團內外的荒謬、情感與人性。此次「笑噴版」延續原作精髓，並透過全新世代演員的加入，展現更具節奏感與喜劇張力的詮釋。

《半里長城》透過「戲中戲中戲」的演出形式，諷刺歷史、調侃現實，三流劇團的大夢與大亂，演變成一場你我經歷的人生喜劇，台上演出秦皇秘史的爾虞我詐，不料後台劇團成員的愛恨情仇接續引爆！從上台「報仇」到「下台」辭演，後台的戲竟然比前台還精彩，過程中演員不斷發生忘詞、演出場場脫序，各種狀況窘生出另種『情境喜劇』的效果。絕對是會讓你笑噴的經典喜劇。