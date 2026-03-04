一聽許維恩罹癌嚇一跳！楊謹華27歲做健檢　照腸胃鏡「切除息肉」

記者黃庠棻／台北報導

金鐘影后楊謹華今（4）日出席「無雙電波」品牌大使發布記者會，以一襲俐落優雅禮服現身，緊緻透亮的肌膚狀態驚豔全場。巧合的是，此次產品名稱「無雙」，與她17年前經典代表作《敗犬女王》中角色「單無雙」同名。

面對這場戲劇性的時空重逢，楊謹華坦言「重逢單無雙心情是無比的興奮！瞬間把我拉回到17年前拍攝時的狀態，包含當時的拚勁與對表演的炙熱。」談到美，她17年前追求的是精緻無瑕，現在反而是「剛剛好就好」。

去年以《影后》奪下金鐘影后，接下來要忙著宣傳與霍建華合作新戲《急診室的奇蹟》的楊謹華，每次公開亮相都是矚目焦點，談及不同人生階段對「美」的定義，楊謹華大方分享，在高強度拍攝與密集曝光的工作節奏下，她選擇「減法哲學」作為日常準則「現在的我知道自己要什麼，就像選對角色一樣，選擇適合自己所需的，保養不用多，但要準！」

今（4）日女星許維恩傳出罹患乳癌，已動完雙乳切割手術，楊謹華一聽到這個消息，感到相當不可置信，她也透露自己從27歲開始就會定期做健康檢查。談到為何年紀輕輕就開始健檢，楊謹華表示並非因為家族病史，而是單純想了解自己的身體，並在繁忙的拍戲生活中顧好體力。

楊謹華透露「那時候拍戲就覺得要多了解自己，想辦法把身體顧好。當時雖然滿健康的，但因為長期外食，腸胃對我來說非常重要。」過去他曾在做腸胃鏡檢查時照到息肉，當下便立即切除，先前也曾做過2次MRI（核磁共振），笑說「對於健檢，我算是乖寶寶」。

演藝事業馬不停蹄的楊謹華，在2024年參加了《乘風2024》後，又緊接著投入新戲拍攝。她坦言，其實在2023年底就曾萌生「充電進修」的念頭，雖然當時怕自己是在鑽牛角尖而暫緩，但現在這個想法愈發強烈。

對此，楊謹華表示「現在就是想要進修的時期，不管是找學校還是其他適合的方式，我希望在表演上能有更深層的突破。」雖然目前正在積極尋找適合的進修課程，但她也笑說，如果中間遇到非常棒的角色，或許也會微調計畫。