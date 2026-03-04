突遭朴春指控染毒＋陷害　Dara黑底白字發文...向她喊話了！

記者蔡琛儀／綜合報導

南韓女團2NE1成員朴春近期因健康因素暫停活動，卻屢冒出脫序行為，3日她PO出手寫信，指控同為2NE1成員的Dara吸毒：「Dara因為被抓到吸毒，才想用我來掩蓋！」引發外界譁然，稍早Dara本人也親自發聲了。

▲▼2NE1 Dara（右2）遭隊友朴春（左2）指控涉毒。（圖／翻攝自Instagram／daraxxi）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Dara方昨晚透過多家韓媒發表立場表示：「事實無據。Dara正在擔心朴春目前的健康狀況。」今Dara本人在自己的社群帳號以黑底白字的韓文、英文發文：「我從來沒有使用過毒品，希望她（指朴春）一切都好。」雖然無端遭控，仍不忘喊話祝福朴春，不少粉絲也紛紛留言為她打氣。

朴春3日公開手寫信透露，自己目前身體健康，生活正常，只是希望將真相告訴大家，過去因注意力缺陷過動症（ADHD）服用的藥物並非毒品，「那時候我像是死掉一樣，但我想鼓起勇氣說出來…這不是毒品，我是ADHD（注意力不足過動症）患者。」接著又驚爆：「Sandara（Dara）因為吸毒事件，而將我塑造成吸毒者。」指控YG娛樂高層及隊長CL故意偽造她的藥物使用史，「我寫下這些文字是因為感覺我的靈魂在哭泣。」但文章發發刪刪，讓各界議論紛紛。