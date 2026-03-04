沈玉琳復工仍手握4節目！　遭虧「要錢不要命」鬆口背後真正原因

記者孟育民／台北報導

藝人沈玉琳去年7月因確診白血病入院，接受治療至今已有7個月。他今（4日）首度公開露面，接下公視台語台新節目《黑白威廉 Fighting》，攜手夏語心、林育品（阿喜）與海產共同主持，把攝影棚開進全台各地鄉里，邊走邊聊、邊玩邊鬧，展開在地實境冒險。外界擔憂沈玉琳身體狀況是否能支撐，甚至不少網友說「要錢不要命」，對此他也做出回應。

▲沈玉琳、夏語心、林育品、海產出席全新節目《黑白威廉Fighting》開播記者會。（圖／記者周宸亘攝）

沈玉琳正式復出回歸，透露加上原先的《11點熱吵店》、外景節目《女孩好野》、網路節目《威廉沈歡樂送》，以及新接下的《黑白威廉 Fighting》，手上依舊手握4節目。沈玉琳說：「《11點熱吵店》製作單位禮拜五會跟我開會，因為跟代班主持人有約定一個時間，禮拜五會決定大概時間；《女孩好野》之後會改版，聽他們說五月份會錄影。」

▲沈玉琳。（圖／記者周宸亘攝）

外界擔憂他身體太勞累，他則急忙澄清：「就這樣而已，因為原來的還要給人家弄啊，住院期間大家都在等待，也不意思說我要休養，我的節目都是屬於比較開心的那種，不會把自己累得半死，每天都有很多時間可以休息。」他強調，不會再接其他新節目，會注意好身體狀況，「人家說要錢不要命，但我又不是得肝病，只要血球指數到一個指標，我就跟正常人沒兩樣。」