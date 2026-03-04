30歲涂善存演男大生…苦笑揭「生理困擾」　搭檔采子組校園初戀CP

記者黃庠棻／台北報導

直式短劇《再不拍就來不及了！》於今（4）日正式曝光，這部為手機世代量身打造的臺灣首創「直式偶像劇」特別邀來涂善存與「空靈才女」采子領銜演出，從腳本創作、製作到拍攝方式皆顛覆過往傳統戲劇框架及產學藩籬，可說話題滿滿未演先轟動。

▲《再不拍就來不及了！》舉辦上檔記者會。（圖／記者姜國輝攝）

在《再不拍就來不及了！》首次合作的涂善存及采子展現極佳默契及精湛演技，在直式鏡頭下重現校園初戀的悸動瞬間；涂善存在劇中褪去過往成熟形象，回歸校園展現清新魅力；而好久不見的采子則以本色演出，兩人不僅要挑戰在極短時間內爆發演技，更要在直式鏡頭的窄視角中，演繹出更加親密、無死角的「零距離感」。

談及接演契機，涂善存感性表示，這一切源於與世新大學賴副校長的師生緣分「我想能為學校出份力，和學弟妹一起工作是有意義的事。」面對 30歲挑戰演出20歲大學生，他笑稱外觀維持最辛苦，因為鬍子濃密「拍到一半就必須去刮鬍子，不然會有年紀落差！」

而第一次接觸直拍劇，涂善存坦言像「共乘一艘船」探索新領域，劇中不乏深情凝視、回眸、公主抱、英雄救美等經典偶像劇橋段，讓他笑說「因為這次拍攝直拍短劇，讓我重溫了先前拍偶像劇『唯美高格』的表演！」提到搭檔采子，他大讚對方在邱昊奇導演調教下，總能流露真實情緒，展現出極高的表演穿透力。

至於好久不見的采子此次以女主角「夏語珊」身分正式重回大眾視線，她坦言收到邀約時「驚訝大過感激」，面對首次正式跨足長篇戲劇，她將這份壓力形容為「甜美的」，直言「我試著把社會教給我的先收起來，揣摩對愛情笨拙的純粹感。」

不僅如此，采子更透露角色與自己現狀相似「我把『想為自己勇敢一次』的動力放進角色裡，希望讓大家看到一個會受傷但依然想往前的女孩。」為了因應 9:16 的直式近距離特寫及拍攝方式，采子可說在拍攝做足功課，特別在鏡子前反覆練習「微表情」，避免動作過大在窄框中顯得突兀。

而身為「戲劇菜鳥」的采子，談起與涂善存首次合作的花絮，她特別感謝對方的貼心「善存是一個非常專業且貼心的搭檔，不僅很有耐心地隨時教導我如何調適心理，也會適時提醒我拍攝的技巧跟時間點，有幾幕戲即便機位只拍背影，但他仍敬業地給足情緒帶領我入戲，真的很感謝善存！」





此外，采子透過這次直拍短劇處女秀的演出，期許自己能成為更有「韌性」的表演者，並預告今年除了戲劇，還將推出親自創作的主題曲〈還得是你〉，並有舉辦生日音樂會的計畫。