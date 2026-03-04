父女變同學！李連杰陪愛女Jada抗憂鬱6年　自責：在外面做善事卻沒陪孩子

記者蕭采薇／台北報導

「功夫皇帝」李連杰4日現身慈濟開講，不僅分享對生死的體悟，更首度吐露作為巨星背後的無助與自責。他坦言生命裡每個人都是演員，過去在螢光幕前看似光鮮亮麗，心靈卻不一定自由。

▲李連杰和小女兒Jada一同學習佛法。（圖／攝影中心攝）

提到與小女兒 Jada 的關係，李連杰更感性表示，是女兒教會他「聆聽」，並在陪伴女兒對抗嚴重憂鬱症的 6 年時光中，找回了身為父親的初心，父女倆現在不只是親人，更是共同成長的「同學」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

棄巨星光環陪女抗憂鬱6年 李連杰無助自責：我沒陪伴自己的孩子



李連杰在講座中自爆一段揪心往事，小女兒 Jada 在 7 歲到 13 歲時曾患有嚴重憂鬱症。當時身為武打巨星的他，在外忙於公益、救助了超過 6200 萬人，回頭卻發現最親近的孩子生病了。他痛心自省：「我很自責，我在外面做很多善事，但沒有陪伴自己的孩子。」

▲李連杰被爆換心後首度在台露面，在慈濟開講。（圖／攝影中心攝）

面對女兒的病況，李連杰坦言當時感到極度無助，最終決定放下所有工作，全心全意守護女兒。他對 Jada 說：「我陪伴妳，妳要去哪裡，我陪妳走吧！」這段期間他放下身段，不再是那位自以為武功高強的大師，而是成為女兒的夥伴，跟著女兒一起學心理學、練習禪修。Jada 也在現場感性回應：「謝謝爸爸，這幾年你不只是我的爸爸，是我最好的朋友與老師。」

▲李連杰（左）與小女兒Jada（中）。（圖／記者蕭采薇攝）

曾助6千萬人卻遭控貪污 李連杰吐心酸：官司贏了還倒賠10萬

談及演藝生涯的起伏，李連杰自嘲人生就像一場「演戲」，對於影迷要花錢看他演戲感到慚愧。他透露 40 歲後致力於「大我」，卻也因此承受許多莫須有的罪名，甚至被指控貪污。他回憶當時為了證明清白，花了 12 萬找律師打官司，雖然最後勝訴獲賠 2 萬，但算下來還倒賠了 10 萬。他感嘆：「這個世道，說你貪污才有流量，說你做好人沒流量。」但也因為這些攻擊，讓他學會放下自我與名利的追求。

▲李連杰澄清沒有換心，也分享對生命的體悟。（圖／攝影中心攝）



揭利智不現身真相 李連杰謝愛女「撕碎我的傲慢」

這幾年他頻傳身體不適，不少人好奇，太太利智為何鮮少公開陪伴，李連杰霸氣護妻表示：「她在鏡頭後，要怎麼出來？」強調太太一直以自己的方式在支持家庭。他也特別感謝 Jada 撕碎了他最後的一點傲慢，讓他從自以為中心的位置走下來。

▲李連杰與小女兒Jada。（圖／記者蕭采薇攝）

Jada 則回憶，看著父母越來越開心，讓她也想知道「是怎麼做到的」。她曾問爸爸，面對如此龐大的壓力，回家為何能看起來這麼輕鬆？李連杰用實際行動告訴她，只要放下這一切，單純地在那裡守候，就是最強大的力量。讓觀眾看見了不一樣的李連杰，不再是銀幕上的武打大師，而是一個溫柔、柔軟且充滿智慧的父親。