蔡依林〈布拉格廣場〉新MV編劇是偶像劇男星！他曝天后私下敬業貌

記者黃庠棻／台北報導

天后JOLIN 蔡依林2003年推出的神曲〈布拉格廣場〉，經過23年仍傳唱至今，近來她受邀擔任國航航空航線大使，以全新風貌重新詮釋〈布拉格廣場〉，並遠赴當地取景拍攝全新MV，影片上線後立刻掀起熱議。而這部MV的編劇竟是偶像劇出身的男星邱昊奇。

▲▼蔡依林遠赴布拉格廣場拍攝MV。（圖／凌時差提供）

▲蔡依林遠赴布拉格廣場拍攝MV。（圖／凌時差提供）

邱昊奇曾演過多部偶像劇，包含《已讀不回的戀人》、《必勝大丈夫》、《廢財闖天關》等，近幾年來積極發展幕後工作，從事表演指導與影像創作，去年年底在群網站上曬出一張蔡依林演唱會的AAA通行證，原來他在幕後導演組裡面擔任工作人員。

▲邱昊奇。（圖／翻攝自邱昊奇臉書）

▲邱昊奇。（圖／翻攝自邱昊奇臉書）

今（4）日邱昊奇以導演身份出席直屏劇《再不拍就來不及了！》開播記者會，男女主角采子、涂善存有許多感情戲，邱昊奇笑說在拍攝過程中，感受到與以往拍攝文藝作品不同的感覺，直言「很像回到以前拍偶像劇的時候，會一直姨母笑，也會一直幫他們加各種戲」。

▲采子、涂善存、林瑄、黃禮豐、邱昊奇出席《再不拍就來不及了！》上檔記者會。（圖／記者姜國輝攝）

▲邱昊奇擔任《再不拍就來不及了！》導演。（圖／記者姜國輝攝）

談到與蔡依林合作的契機，邱昊奇坦言自己一直都有在做MV編劇工作，謙虛說道「只是這支剛好比較被看到」，加上之前參與對方的演唱會影像創作，他真切感受到天后的規格，直呼「她工作團隊分工很細、組織很大也很嚴謹，也有很多外國創作者」。

邱昊奇

▲邱昊奇。（圖／翻攝自邱昊奇臉書）

對此，邱昊奇分享心聲「大家都戰戰兢兢，但那個不是害怕，而是被她本人的努力所渲染出來的」，揭露了天后蔡依林私底下的敬業態度。談到〈布拉格廣場〉新MV的創作概念，邱昊奇解釋「希望致敬原本有的，再重置她昇華出來的精神，甚至有點超譯原本的詞曲」，對自己的作品相當有想法。

