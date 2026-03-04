康康老婆流產2次「難再受孕」！　郁方親授1秘訣...竟奇蹟迎來女兒

▲康康為陳怡婷送上紅包。（圖／寶吉祥提供）



康康今（4日）和蕭煌奇、陳怡婷同台出席記者會，替陳怡婷4月演唱會造勢，不過1月才新婚的蕭煌奇受訪不到1分鐘就快閃離開，對婚後生活相當低調，被問有無看過蕭煌奇老婆本人？康康打趣說：「他都沒看過我怎麼會看過，沒有介紹給我，一開始我以為他娶莉莉姐（蕭煌奇經紀人），結果不是。」

被問有無傳授「生子祕技」給蕭煌奇？康康立刻笑說：「緣分啦！」也透露當年生了兒子後，太太中間流產兩次，醫生一度說可能沒辦法再懷孕，「但我們真的很想要一個女兒，後來遇到郁方姐跟我說不要吃牛肉，老公老婆都不要吃，後來我太太懷孕，生了小女孩，才不吃牛幾個月而已。」但他表示一切還是靠緣分。

康康和小18歲的老婆結婚15年，育有一子一女，一家四口幸福美滿，他霸氣表示自己錢都交給老婆管，「我對錢比較沒概念，以前才會借很多錢出去。」現在每次出門就是領幾千塊的零用錢？

談及工作計畫，他透露明年剛好出道30年，也將滿60歲，正在申請小巨蛋場地，他也喊話希望手上能再多一檔節目，「小孩長大了，開銷變大，兩檔剛剛好，也可多陪陪家人，可遇不可求，希望各位老闆有聽到。」談及身體狀況，康康透露自己每月都會去回診痛風、檢查尿酸指數，「現在都OK。」

