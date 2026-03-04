短髮老婆正爆！　蕭煌奇新婚甜喊「很幸福」揭當爸進度

▲蕭煌奇為陳怡婷站台。（圖／寶吉祥提供）



記者翁子涵／台北報導

台語歌王蕭煌奇今年1月初無預警拋出震撼喜訊，證實與交往1年多的圈外女友低調登記結婚，正式告別黃金單身漢身分，正妹老婆的身分也被網友起底，傳出是一名寵物訓練師，短髮清秀模樣更是掀起網友熱議，他今（4日）出席記者會，與陳怡婷、康康同台亮相，並預告4月將擔任嘉賓，為陳怡婷在台北國際會議中心舉辦的演唱會站台助陣。

▲蕭煌奇與陳怡婷、康康同台亮相。（圖／寶吉祥提供）



被問升格人夫後是否準備當爸？蕭煌奇幽默回應：「每天都在當爸啊！」笑說自己最近靈感滿滿，已寫了好幾首歌，「每天都在努力中。」至於外界關心的做人計畫，他低調表示：「我做人很實在，沒有啦，登記就登記，結婚就結婚，很幸福。」更笑說要把這份幸福感帶到陳怡婷的演唱會舞台上。

談到有無婚禮規劃，他坦言目前還沒時間籌備，「先努力賺錢再說。」透露年前尾牙場跑到相當疲累，前兩天才飛往泉州工作，行程滿檔，今天又立刻趕回台北出席記者會，蜜月旅行也尚未規劃，一切等忙完再安排。

至於新婚後如何與老婆共度農曆年？他笑稱過年幾乎都在賭桌上，「都輸啦！」不過也會準備紅包、當莊發給小朋友，「有賺就是要花出去，才會越賺越多。」他對於新婚生活相當低調，不多做回應，僅賣關子笑說：「下半年再告訴你們。」

