被爆換武僧心臟、喝小孩血！　李連杰笑噴：怎麼不說我換「華為心、小米腎」？

記者蕭采薇／台北報導

「功夫皇帝」李連杰去年8月因頸部腫瘤接受手術，隨後因狀態大回春，竟被陸網瘋傳離奇謠言，指他「換了年輕武僧的心臟」、「換了年輕人的血」。4日他以「沒有當下的當下 才是當下」為題，現身慈濟舉辦講座，一上台見到滿座的師兄師姐，便開心大喊：「回家真好！」此次小女兒Jada也驚喜陪同來台，李連杰透露兩人現在不僅是父女，更是一起學習佛法的「同學」。

▲李連杰來台舉辦「沒有當下的當下 才是當下」講座。（圖／記者蕭采薇攝）

李連杰陪愛女嗑路邊攤！首揭瘋傳謠言：我沒病、也沒換心臟

李連杰感性分享，這次來台是因為女兒想學習佛法，他也陪著Jada吃了很多台灣路邊小吃，開心地說：「來台灣這麼多次第一次這樣，不用演、不用包裝，謝謝女兒。」面對網路不斷流傳的烏龍死訊與驚悚換心說，李連杰直面戳破謠言，幽默表示：「上次我坐在這裡，第一句就是『我還沒死』，這次我要說，我沒病，也沒換心臟。」

談到被指控「抽小孩血、養小鬼」等荒謬傳聞，李連杰更是忍不住笑噴反擊：「說我抽小孩子的血，這挺殘忍的吧！還有說我養小鬼，我養小鬼幹嘛？是要長命還是要錢？但我都沒有。」他甚至開玩笑提到最近還有傳言說他「吃小孩」，逗趣反問：「怎麼吃？清燉還是紅燒？網路上真的什麼都有啊！」

▲李連杰被爆換武僧心臟，他笑澄清「想像力太小了」。（圖／記者蕭采薇攝）

看淡生死拒活到150歲 李連杰動刀後吐心聲：我不是大師，是普通人

對於科技與生命的體悟，李連杰再次澄清「換心」純屬幻想，他笑言：「說我換人類心臟，想像力太小了。怎麼不說我換個華為心臟、小米腎，或者特斯拉的也可以。」如今60多歲的他坦言已看淡生死，對於「活到150歲」的願景也沒興趣，他直白表示：「如果是現在60多歲的身體，那不用了，動不動就腰痛。」

李連杰回憶去年手術後的影片被部分網友批評是「賣慘、搏流量」，他也趁機吐露真心話，強調自己只是個普通人，不是什麼功夫大師。他感性表示：「我也會生病、也要做檢查，生和死是平等的，呼吸也是平等的。」他認為現在最重要的就是珍惜生命，努力走到最後，以最真誠的態度面對人生。