13顆肌瘤狂長險不孕！　女星緊急動刀...首露面揭最新近況

▲陳怡婷術後露面。（圖／寶吉祥提供）



記者翁子涵／台北報導

從明日之星Super Star出道、曾奪下「台語百萬關主」頭銜的歌手陳怡婷，農曆春節前夕無預警在社群曬出住院照，透露因子宮肌瘤接受達文西手術，引發粉絲高度關心，她今（4日）亮麗現身記者會，宣布將於4月18、19日在台北國際會議中心舉辦《歌之饗宴15－陳怡婷演唱會》，並以全新單曲〈一路上的愛啊〉為主題宣告回歸，也是她術後首露面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳怡婷、康康、蕭煌奇。（圖／寶吉祥提供）



陳怡婷坦言最初察覺異狀是因為長期憋尿，直到抽空就醫檢查，才意外發現子宮內竟長了多顆肌瘤，醫師當下也訝異直呼：「怎麼會這麼多顆？」原本評估若不影響生活，可與肌瘤和平共存，未料短短半年內腫瘤持續長大，醫師擔心未來恐有病變風險，因而建議儘早手術切除。

她苦笑說原本以為大約4、5顆，沒想到實際手術後竟多達13顆，連自己都嚇了一跳，其中一顆位置靠近輸卵管，若手術稍有不慎恐影響生育，所幸目前恢復情況良好，陳怡婷報平安表示：「現在就是每個月回去追蹤一下，但提重物、劇烈運動醫生說暫時要等復原。」

被問及感情狀況，她自稱目前單身，也不諱言身邊有追求者，「但我神經大條，不太會正面回應，怕尷尬、見光死。」透露理想對象要有主見，且能體諒演藝工作不固定的作息，「工作結束回家後，其實不想再講太多話或解釋。」至於是否接受離過婚對象？她則斬釘截鐵說：「不要。」未來也不排除去凍卵。

自2013年在《明日之星Super Star》衛冕成名後，陳怡婷在歌壇深耕18年，唱紅《大時代》〈命中註定你一個〉、《黃金歲月》〈惜夢〉、《市井豪門》〈咱的故事〉等八點檔主題曲，被封為「八點檔主題曲女王」，此次演唱會主題曲〈一路上的愛啊〉由金曲製作人呂聖斐量身打造，象徵一路陪伴她的歌迷與家人，讓歌聲更添溫度。她也透露新專輯正同步籌備中，盼以最佳狀態站上舞台，回饋所有支持她的粉絲。

