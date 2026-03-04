采子消失5年露面！承受「摯愛離世」打擊　曝感情現況：一直在反思

記者黃庠棻／台北報導

女星采子（謝采紋）2021年歷經感情風波，一度消失演藝圈，直到2023年4月才逐漸回歸在公眾視野上。在這段時間以來，她除了繼續創作，仍不時有表演活動，今（4）日出席直屏劇《再不拍就來不及了》的記者會，正式以演員身份出道。

▲采子出席《再不拍就來不及了！》上檔記者會。（圖／記者姜國輝攝）

采子在演藝圈沈寂了許久，在直屏劇《再不拍就來不及了》中飾演女主角，與涂善存、黃禮豐有許多感情戲，在今（4）日接受訪問時，被問到先前低潮的心情，直言「不管是那個時候，還是現在，我有一直在做反思，很謝謝兩位導演讓我有這個機會參與，用作品說話」。

談到拍攝過程，采子回憶，在某一場哭戲前，導演邱昊奇走到她身邊，拍拍她的肩膀輕聲說了句「要相信一段愛情很困難對不對？」沒想到一聽到這句話，她的眼淚就忍不住掉下來，被問及當時是否正在經歷低潮，她則表示「演出過程中，希望自己住在角色裡，用角色去思考，就觸動到內心那一塊」。

被問到感情狀態，采子強調自己現在單身，但已在去年進行凍卵手術，正能量說道「每個女生都應該正視這件事」，至於再一次回歸公眾視野會不會感到焦慮，她直言「現在的我更專注自己，不管是什麼都接受大家的看法跟指教」。

此外，采子也分享自己在拍攝《再不拍就來不及了》時，遇到人生中最大的打擊之一，原來是她飼養16年的狗狗過世，當下到了拍攝現場完全無法說話，她感性說道「剛好遇到這件事，對所有緣分、虧欠，如果有機會說出口，永遠要把握，愛也是，一個人最珍貴的就是時間」。