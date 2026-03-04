朴春脫序控Dara吸毒「真相曝光」！好友無奈揭她身心現況　文章秒刪除

記者田暐瑋／綜合報導

韓團2NE1成員朴春因健康因素暫停活動，3日突發文聲稱自己遭陷害，爆料團員Dara（Sandara Park）吸毒被抓到，自己卻成替罪羔羊，貼文引發高度關注，隨後又刪除了相關文章，友人隨即出面澄清，透露她目前的身心狀況不太理想。

朴春3日發文，聲稱要把自己受的委屈真相全盤托出，解釋自己是注意力缺陷症（ADD）的患者，才會服用阿德拉（adderall）這類精神藥物，接著稱真正吸毒的是團員Dara，自己只是替罪羔羊，更遭到公司高層及CL偽造服藥證據。

▲2NE1朴春脫序行為不斷。（圖／翻攝自Instagram／newharoobompark、chaelincl）



據韓媒《OSEN》報導，朴春的友人表示：「我們剛剛得知這一情況。如大家所知，朴春因健康問題才會發出這樣的文章，請大家理解。」隨後，朴春刪除了該文，公司也發聲回應：「社群媒體上的文章透過多種方式擴散，導致被誤解或引發不必要的誤會，請大家停止轉發。」

對此，Dara方透過多家韓媒發表立場表示：「事實無據。Dara正在擔心朴春目前的健康狀況。」另一方面，Dara的經紀公司Abyss Company對於風波，回應表示「目前和Dara的專屬合約已到期」，證實四年合作關係結束。

▲Dara。（圖／翻攝自Instagram／daraxxi）