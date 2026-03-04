串流收視週榜／《柏捷頓》浪蕩子愛上灰姑娘浴室激情！台韓4綜藝PK

記者陳芊秀／綜合報導

2026年不知不覺已經邁入3月，台灣各家串流平台的影視作品都有精彩表現。其中韓綜《天機試煉場》是亞洲少見的命理實境節目，台灣綜藝除了觀眾喜愛的旅遊實境節目，也出現了結合劇本殺的新題材。《ETtoday星光雲》帶來最新一週收視排行。

情感糾葛宛如台八！《柏捷頓家族S4》

▲《柏捷頓家族：名門韻事》第4季上演灰姑娘般的愛情。（圖／翻攝自X）

Netflix原創英劇《柏捷頓家族：名門韻事》推出第4季，描述性格風流浪蕩的次子「班奈狄克」愛上女僕「蘇菲」的愛情故事，過程宛如致敬《灰姑娘》，第二部已於2月26日上線，後半段上演「浴室激情」更有18禁露點，扮演次子的盧克湯普森更有不少露臀鏡頭，身材更是無懈可擊。該劇在第二部上線當週觀看次數高達2800萬次，高居全球英語節目第一，且成功闖進全球共92個國家地區的熱門前10名，包括台灣。而《柏捷頓家族》描述柏捷頓家的母親為8名子女操心婚事的過程，每季上演不同的情感糾葛，加上選角多元，每條感情線都波折不斷，被部分網友形容「宛如台灣八點檔」。

▲盧克湯普森扮演浪蕩次子。（圖／翻攝自X）

▲柏捷頓次子舞會愛上神秘女子。（圖／翻攝自X）

台韓4綜藝看點！

韓綜《天機試煉場》集結了韓國49位頂尖命理師，展開生存競賽，面對不同關卡透過「讀天機」來求生。節目在Disney+播出以來，包括春節連假連續7天穩居台灣排行第一，2月下旬持續攀升，於2月23日至3月1日期間在台灣、南韓、香港、新加坡等4地均達成每日冠軍的大滿貫紀錄。

▲《天機試煉場》。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

台綜《百分之一相對論》在LINE TV連續霸榜兩週收視冠軍。該節目是台灣首個沉浸式推理，結合戲劇演出、劇本殺與密室逃脫等元素，演員來賓更找來八點檔女神韓瑜、演技派温升豪、周曉涵、喜翔、苗可麗等人，讓節目播出以來討論度激增。

▲《百分之一相對論》。（圖／翻攝自臉書）

台綜《細細山路私密達》是客家電視台製作的旅遊實境節目，由彭小刀帶領韓星金荷娜、南優賢、李濬榮及肌肉山山，挑戰10天走訪臺灣客家古道「樟之細路」。節目最新一週登上LINE TV第2名。

▲《細細山路私密達》。（圖／翻攝自臉書）

台綜《浩克慢遊第8季》的主持人王浩一於去年辭世，本季第一集是他與劉克襄最後同框，節目播出以來獲得不少鐵粉支持。上線以來在公視+連續兩週收視第一，超越了定格動畫《我是陳派派》，前兩名都是台灣獨特的優質節目。

▲《浩克慢遊》第8季。（圖／公視+提供）

【台灣8串流平台收視】

Disney+／前4強必追！《天機試煉場》星台韓港4地稱霸

▲Disney+熱播前4名作品（2/23-3/1，資訊來自Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／《理事長和我的秘密關係》奪冠

▲friDay影音收視週榜（2/23-3/1）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／蠟筆小新擠下金城武

▲Hami Video收視週榜（2/23-3/1）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《成何體統》霸榜第一、短劇第一《婚後正是熱戀時》

▲iQIYI收視週榜（2/23-3/1）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI短劇收視週榜（2/23-3/1）。（圖／iQIYI提供）

LINE TV／推理實境《百分之一相對論》第一

▲LINE TV收視週榜（2/23-3/1）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／韓劇《榮耀：她們的法庭》奪冠

▲MyVideo收視週榜（2/23-3/1）。（圖／MyVideo提供）



Netflix／《柏捷頓家族S4》第10名

▲Netflix收視週榜（2/23-3/1）。（圖／Netflix）

公視+／《浩克慢遊》霸榜第一

▲公視+收視週榜（2/23-3/1）。（圖／公視+提供）