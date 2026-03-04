被洪誠陽指控「詐騙2千萬」 「塑身女王」張淳淳不忍回應了

記者葉文正／台北報導

「塑身女王」張淳淳過年後突然被《飛龍在天》演員洪誠陽在臉書上直嗆：「張淳淳還詐騙我洪誠陽幾千萬，實名指控，被騙過的人，大家聯繫我，律師費我全出！」今天她則回應：「感謝各界朋友與媒體的關心。針對近日的相關指控，本人已委請律師發表正式聲明。對於不實指控，一切將透過法律程序釐清，十多年了時間與事實終究會說明一切。」

▲張淳淳出面澄清了。（圖／翻攝臉書）

張淳淳委任律師李育昇表示，針對近日洪誠陽先生於社群平台及新聞收體上對張女士提出之不實指控，代為發人嚴正聲明如下:

▲張淳淳曾與前副總統呂秀蓮合影。（圖／翻攝臉書）

一、洪誠陽先生指控張女士詐騙及積欠大批鉅款云云，核與事實完全不符。關於雙方普日之合作往來，張女士早已依約結算處理，所有過程與結果皆屬合法正當，張女士並無積欠洪先生任何款項。洪先生現今單憑個人臆測，在毫無實質證據之情況下，捏造不實情節並訴請媒體博取流量，實屬惡意抹黑。

▲洪誠陽出面控訴遭到張淳淳詐騙。（圖／翻攝臉書）

二、洪誠陽先生散布足以貶損張女士名譽之言論。已涉犯刑事之加重誹謗罪，並構成民事侵權行為之損害照償責任。針對法先生前開公然性造事實，惡意攻擊之違法行徑，張女士絕不姑息、規已委請律師蒐集相關事證，將研擬採取一切必要之法律行動。以捍衛張女士之清白與合法權益。

三、針對上述不實指控，想請各媒體與新聞平台為盡查證義務，並立即得止轉載或接远相關未經證實之報導，以免持續侵害張女士之名譽、另、張女士向來期盼帶給大眾正面影響，此等毫無實證，單方面惡意指控，實不應淪為浪費公眾關注與寶貴媒體資源的焦點，為免有心人士持續藉此操作輿論，自本聲明發布後之次日起,張女士不再就此事件作回應,後續一切爭議均將全權交由律師依司法程序客觀釐清，特此聲明，以正視聽。