小提琴家罹腦瘤「邊動開顱手術」邊拉琴！　醫療港劇改編真實事件

港劇《白色強人II》開播在即，集結郭晉安、馬國明、陳豪三位視帝，攜手胡定欣、唐詩詠兩位視后同台飆戲，黃金陣容未播先轟動。新一季延續首季寫實基調，將鏡頭對準醫療體制改革的拉鋸與人性抉擇，在權力與專業之間激盪火花；其中一場「邊開腦邊拉琴」的手術橋段，更讓觀眾倒抽一口氣。

▲《白色強人II》集結三視帝、兩視后的堅強陣容。（圖／年代提供）

為了替罹患腦瘤的小提琴家動刀，醫療團隊選擇讓病患在保持清醒的狀態下，一邊拉奏小提琴、一邊接受開顱手術。震撼畫面曝光後掀起熱議，不少網友直呼「太誇張！」

事實上，這段情節並非憑空想像，而是改編自2020年英國真實案例。當年小提琴家Dagmar Turner為切除腦瘤，在醫師建議下於手術中拉奏小提琴，透過即時演奏監測腦部神經功能，最終手術順利完成，也成為醫療史上的罕見一幕。寫實又大膽的呈現方式，讓外界看好《白色強人II》再創收視高峰。

飾演小提琴家的蘇韻姿坦言，雖然自小接觸音樂，仍特地密集找老師惡補琴技，甚至購入新琴反覆練習，只為在鏡頭前呈現最專業的一面。拍攝當天光是光頭造型就耗時近四小時，後續裝上各式醫療設備又花了約40分鐘；為避免影響進度，她更忍住長達八小時未上廁所，敬業程度讓劇組人員都相當佩服。更多精彩內容，敬請鎖定3/6（五）起，每週一至週五晚間8點於年代MUCH台播出的《白色強人II》。