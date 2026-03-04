蕭秉治當評審「驚見男版丁噹」嚇傻！　揭昔參賽慘痛回憶

記者蔡琛儀／台北報導

丁噹和蕭景鴻（阿弟）舉辦對唱情歌〈可以是朋友〉KTV歌唱大賽，奪冠者更可抱回10萬元等好禮，吸引各路歌唱好手報名踴躍，經過線上、線下的激烈競賽後，30位高手脫穎而出，在複賽中邀請蕭秉治等人擔任評審，他直說：「很多參賽者都是歌手等級，有堅定版的家家，也有唱歌像蕭煌奇老師的人，真的是臥虎藏龍！其實喜歡唱歌是件幸福的一件事，雖然有人為了獎金，期待有天能和你們在同個舞台上表演。」

▲蕭秉治擔任〈可以是朋友〉KTV歌唱大賽複審評審。（圖／相信音樂提供）

30位參賽者有姊弟互為競爭對手、有人第一次參加歌唱比賽、有人使出渾身解數，手作泥娃娃演唱丁噹的〈泥娃娃〉營造出毛骨悚然的氛圍，更有參賽者穿上霓虹蝴蝶戰袍，一出場就成為全場目光，還模仿丁噹〈你為什麼說謊〉MV裡的舞蹈，蕭秉治大讚：「可以唱出這樣音質很棒！根本男生版的丁噹！」

蕭秉治在大學時候曾參加過校園歌唱比賽，愛唱歌的他當時因為太緊張忘詞，因此他分享歌唱經驗，他說：「要有自信，有自信才有最好表現。」對於參賽者他也提供建議，像選歌、或是詮釋情感的收放，讓在場的大家收獲滿滿。複賽將選出16組參賽者，3月15日下午3點將於高雄夢時代百貨（幸福廣場）第三階段決賽，奪冠者更可抱回10萬元等好禮。