八點檔《意難忘》22年了！　一首歌讓金曲歌王直接紅到東南亞

記者蔡琛儀／台北報導

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，21、22日榮耀回歸臺北流行音樂中心，除由余天父子、黃西田和金曲歌王蕭敬騰分別擔任首演和第二天壓軸，台語金曲歌王翁立友和李翊君都是二度搭上「鑽石」列車，演唱經典連續劇主題曲。

▲翁立友二度受邀參加鑽石舞台演唱會。（圖／萬星傳播提供）

翁立友說，自己最喜歡的八點檔是22年前的《意難忘》，「除了看王識賢、張鳳書、李李仁和徐亨大哥等前輩演飆演技，每次邊看戲還可以邊聽到自己唱的主題曲〈堅持〉，那種感覺很棒、很美妙；也因為《意難忘》受歡迎，讓我有機會打開東南亞市場，去印尼、馬來西亞、新加坡唱歌給大家聽。」

曾在小巨蛋開唱的翁立友坦言做個人演唱會壓力比較大：「參加『鑽石舞台之夜』就是趁機觀摩前輩們的歌唱技巧、舞台風采和機智反應，有空還可以在後台串門子聊聊天，感受大哥大姐們常說的歌廳秀年代氣氛。」不過翁立友笑說：「和瓜哥在舞台上的互動其實我很放心，加上歐弟還有康康哥，因為我們私底下講話就好像在re稿培養默契了，所以跟著這些優秀的大哥們，我覺得很安心。」

▲翁立友感謝當年《意難忘》受歡迎，讓他打開東南亞市場。（圖／萬星傳播提供）

對於二度受邀參加演出，他也表示：「每次碰到瓜哥，他總是會拍拍我的肩膀說謝謝，他開口閉口都是感謝，其實我才謝謝他讓我有機會做公益。」

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，3月21日（六）、22日（日）強勢回歸臺北流行音樂中心，原汁原味的秀場綜藝與跨世代演藝薪火相傳，首日有余天、余祥銓父子+黃西田坐鎮，第二天蕭敬騰壓軸、李千娜加入；完整演出陣容還有：王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等，門票在年代售票系統熱賣中，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。