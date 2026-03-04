ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
賈永婕憶「穿比基尼」應援經典賽
大甲媽9天8夜駐駕行程曝！
Angelababy離婚4年爆擁新歡！
懷孕突血崩…醒來才知「子宮被摘除」　黃豪平女友首演台八曝心聲

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《百味人生》劇情轉折牽動觀眾情緒，新生代演員周宇柔首次參與三立台劇演出，劇中飾演葉冠偉（楚翔飾）之妻。角色設定中，她留學期間結識葉家兄弟，之後接受葉冠偉的追求與其相戀，畢業後與冠偉一同返台，夫妻攜手打拚事業。

▲周宇柔首度加入台八，在《百味人生》跟楚翔飾演夫妻。（圖／三立提供）

▲周宇柔首度加入台八，在《百味人生》跟楚翔飾演夫妻。（圖／三立提供）

然而命運卻出現重大轉折，懷孕期間突遇血崩，醒來後才得知子宮被迫摘除，突如其來的打擊讓她陷入巨大的悲傷與憂鬱之中。首次加入台八劇組，周宇柔坦言與過往演出經驗截然不同。

▲周宇柔首度加入台八，在《百味人生》跟楚翔飾演夫妻。（圖／三立提供）

▲周宇柔首度加入台八，在《百味人生》跟楚翔飾演夫妻。（圖／三立提供）

周宇柔分享舞台劇與八點檔表演模式的差異，表示「舞台劇通常經過長時間排練，演員在過程中是很重要的創作者，彼此碰撞出最好的表演選擇，最後再呈現在舞台上。但台八因為拍攝節奏快、工作時間長，很多時候只能選擇當下最本能的表演方式，所以活在當下更重要。」

▲周宇柔首度加入台八，在《百味人生》跟楚翔飾演夫妻。（圖／三立提供）

▲周宇柔首度加入台八，在《百味人生》跟楚翔飾演夫妻。（圖／三立提供）

談及第一次到三立拍戲的感受，周宇柔表示「三立拍戲速度更快、效率更高，跟之前的拍攝經驗差異蠻大。演員準備時間相對比較少，是更大的挑戰，希望自己可以越來越上手。」

▲周宇柔首度加入台八，在《百味人生》跟楚翔飾演夫妻。（圖／三立提供）

▲周宇柔首度加入台八，在《百味人生》跟楚翔飾演夫妻。（圖／三立提供）

戲外話題同樣引發關注，原來周宇柔的男友是黃豪平，這次對她演出非常關心，她笑說「我進組前他大概把劇組所有認識的人都先敲一遍了，我一直跟他說這樣別人會覺得我是怪人，真的很抱歉各位前輩們，我會請他不要再騷擾大家。」語氣中滿是甜蜜與幽默。

▲▼黃豪平。（圖／翻攝自Facebook／黃豪平）

▲黃豪平。（圖／翻攝自Facebook／黃豪平）

不少觀眾也留言敲碗男友客串或探班，周宇柔笑回「他很想來，還說婚禮那場戲應該要來客串當主持人，我說那我真的會演不下去。他也一直想來探班，但都被我阻擋了。」

此次與楚翔首度合作，周宇柔透露兩人私下完全不認識，卻一出場就要飾演交往多年、感情深厚的夫妻，一開始確實有些擔心默契問題「第一場戲時我很努力展現活潑的一面，希望讓彼此放鬆。後來發現雖然他是比較內向的人，但也很努力想『破冰』。我第一次來三立對環境不熟，他也會貼心指點，真的非常感謝他，是很認真的演員。」

▲周宇柔首度加入台八，在《百味人生》跟楚翔飾演夫妻。（圖／三立提供）

▲周宇柔首度加入台八，在《百味人生》跟楚翔飾演夫妻。（圖／三立提供）

而在劇情設定上，周宇柔所飾演的角色將面臨子宮被拿除的人生重大打擊，與她平時在社群上展現的童趣形象形成強烈反差。談到如何投入悲情演出，她表示「八點檔演員會陪角色走一段很長的路，角色走到悲傷時，其實已經跟著她經歷很多喜怒哀樂了，接下來就是活在當下、感受對手。不過這次若晴的故事線發展比較快，我事前也會聽音樂，讓自己心靜下來，專注在拍攝現場。」

