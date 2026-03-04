美女主播驚傳肺部開刀！目睹「長針穿入胸口」落淚…術前交代後事

記者陳芊秀／綜合報導

東森美女主播黃慧婷昨日發長文，透露剛完成肺結節切除手術，震驚各界。她以「會呼吸的痛」為題，詳述公司健檢發現肺部異常，決定手術切除的心路歷程，確認為良性結節後，現在已經出院返家休養中。

▲美女主播黃慧婷健檢發現肺結節，指數異常決定開刀。（圖／翻攝自臉書）

追蹤兩年！結節達1.3公分決定開刀

黃慧婷表示，這次決定動刀並非草率決定，整個過程從第一次檢查到真正住院，前後歷時兩年多。最早是在公司的例行健檢中，她自費加驗了腫瘤標記CYFRA 21-1，結果出現紅字異常，接著電腦斷層掃描又顯示肺部腫瘤標記異常。

隨後黃慧婷轉往台大醫院持續追蹤，分別在6月與隔年1月進行檢查。依據國健署的建議，肺部結節若超過0.8公分就建議切除，而她的結節已達1.3公分，因此決定動手術。

術前忐忑交待後事

儘管對醫療團隊充滿信心，黃慧婷在手術前心情仍難免忐忑，甚至在術前將銀行帳號交給家人，「不怕一萬，只怕萬一。」

手術當天9點多進治療室，上午11點先進行細針定位，在半麻醉狀態下，她眼看著長針穿入胸口、藍色染劑緩緩注入，似痛非痛，眼淚悄悄落下。為了讓染劑準確浸潤肺部，她必須維持同一姿勢，感受麻藥逐步麻痺左半身，清醒地盯著天花板。下午2點半才推進開刀房，醒來時已是傍晚5點多，耳邊第一句話是護理師溫柔的提醒：「小姐，妳還沒完全清醒，腳不要再踢了。」身體的疲憊與雙腳的冰冷，讓她深刻感受到「活過來了」。

▲黃慧婷住院開刀，術前心情忐忑。（圖／翻攝自臉書）

術後險昏厥元氣大傷

術後復原過程同樣不易。黃慧婷在術後第二天，身上帶著引流管、左手點滴、鼻子吸氧。夜裡因血壓降至40差點昏厥，住院醫師緊急安排床邊 X光檢查。雖然當天下午順利拔除引流管，行動較為自如，但已元氣大傷，仍需好好休養。

開刀後，住院第二天清晨，醫師來查房並親自報上好消息：「恭喜！是良性的！」這句話讓黃慧婷瞬間清醒，心中大石總算落地。她此刻還在休養中，除了感謝台大醫療團隊的專業與守護，也特別感謝郭台銘捐建台大癌症中心，分擔醫療量能。她文中呼籲，「有病當然要醫，長在身體裡的問題，從來不是吃藥打針就能解決」，同時她也公開自己肺部狀態與住院時照，出院後雙手瘀青更嚴重，令人心疼。

▲黃慧婷出院後雙手呈現瘀青狀態。（圖／翻攝自臉書）