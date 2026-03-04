ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

賈永婕憶「穿比基尼」應援經典賽
大甲媽9天8夜駐駕行程曝！
Angelababy離婚4年爆擁新歡！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

孫志浩 梧桐妹 林若亞 蔡瑞雪 張杰 謝娜 薛之謙 張惠妹

八三夭崩潰了！　竟慘遇「重大劫難」心血付之一炬

▲▼八三夭推出新專輯《沒有翅膀的人》。（圖／索尼音樂提供）

▲八三夭推出新專輯《沒有翅膀的人》。（圖／索尼音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

搖滾天團八三夭將推出新專輯《沒有翅膀的人》，在製作專輯、全力飛翔的過程中，他們竟遭遇一場大災難，錄音室的電腦硬碟故障，已錄好的六首歌全部消失，讓十分忙碌的八三夭崩潰之餘，只能打起精神、重頭再來，終於完成全新專輯《沒有翅膀的人》，而抒情主打歌〈你就是我無可替代〉更是八三夭式的傷心情歌，一擊擊中人心深處的痛。

▲▼八三夭電腦硬碟故障，只能全部重錄。（圖／索尼音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

八三夭電腦硬碟故障，只能全部重錄。（圖／索尼音樂提供）

八三夭也是在自己的錄音室裡，調整母帶到最後一刻、截止日期的深夜一點才交出帶子，成員們開心喝下屬於他們的殺青酒，專輯的全新抒情主打歌〈你就是我無可替代〉，更是八三夭繼〈想見你想見你想見你〉之後，再度打造出直擊人心的傷心慢歌，唱出一場自虐式的愛戀，新專輯邀請到好友瘦子E.SO與彈殼Danko加入，他們的熱情相挺，打造出跨界合作的歌曲。

專輯主視覺中，五位成員躺在飛機的機翼上，「飛行器」成為核心概念的象徵，這也是八三夭在「沒有翅膀的人」巡迴演唱會裡使用的主要元素，八三夭表示人類沒有翅膀，卻渴望飛翔，「所以我們創造出飛機，飛向天空。就像每個小人物努力活著、努力改變、飛向夢想的遠方。」
 
為了讓粉絲能第一時間感受到新專輯中歌曲的現場演唱魅力，八三夭將在3月6日舉辦《沒有翅膀的人》新專輯首唱會，預計演唱多首專輯內歌曲，和粉絲分享打造新專輯的過程和心情，並透過LINE TODAY直播。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

八三夭

推薦閱讀

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡　王家梁手術室外苦等

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡　王家梁手術室外苦等

4小時前

孫志浩傳癌末！急過戶財產給梧桐妹　「林若亞簽放棄繼承」本人回應

孫志浩傳癌末！急過戶財產給梧桐妹　「林若亞簽放棄繼承」本人回應

16小時前

蔡瑞雪酒吧激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道　IG打卡露餡

蔡瑞雪酒吧激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道　IG打卡露餡

6小時前

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！　甜蜜接送火速直奔約會小窩

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！　甜蜜接送火速直奔約會小窩

6小時前

蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！愛家人設大崩壞　超猛背景曝光

蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！愛家人設大崩壞　超猛背景曝光

5小時前

許維恩切除雙乳「瘦一圈」現況曝光　健檢發現罹癌…術後才知已1期

許維恩切除雙乳「瘦一圈」現況曝光　健檢發現罹癌…術後才知已1期

2小時前

還記得他嗎？昔唱紅多首台劇OST…男星消失台灣多年「竟成二寶爸了」

還記得他嗎？昔唱紅多首台劇OST…男星消失台灣多年「竟成二寶爸了」

7小時前

Angelababy離婚4年爆擁新歡！　回香港發展「秘戀年下男」

Angelababy離婚4年爆擁新歡！　回香港發展「秘戀年下男」

15小時前

許光漢單身赴約！男神朋友圈超狂　抽加熱菸一舉動曝體貼

許光漢單身赴約！男神朋友圈超狂　抽加熱菸一舉動曝體貼

6小時前

粿粿停工4個月現況曝光！婚內出軌王子「當回全職媽媽」　拜拜求開工

粿粿停工4個月現況曝光！婚內出軌王子「當回全職媽媽」　拜拜求開工

3小時前

Makiyo爆欠租房東怒告：立刻搬走！　修繕起糾紛…遭發存證信函

Makiyo爆欠租房東怒告：立刻搬走！　修繕起糾紛…遭發存證信函

7小時前

謝娜要薛之謙道歉惹火燒身！　張杰舊愛參戰控「遭劈腿背鍋20年」

謝娜要薛之謙道歉惹火燒身！　張杰舊愛參戰控「遭劈腿背鍋20年」

17小時前

熱門影音

弦子夫妻目睹帆船飯店著火　困在杜拜苦喊：想回家

弦子夫妻目睹帆船飯店著火　困在杜拜苦喊：想回家
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
柳演錫來台過元宵節　吃湯圓撂台語：金猴呷

柳演錫來台過元宵節　吃湯圓撂台語：金猴呷
小S進棚照有隱情！　B2鬆口《不熙娣》開錄進度

小S進棚照有隱情！　B2鬆口《不熙娣》開錄進度
銀赫來台接選秀節目主持棒！　曝野心「超越利特」奪金鐘獎

銀赫來台接選秀節目主持棒！　曝野心「超越利特」奪金鐘獎
蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」
林襄飛美國「回台班機停飛」　行程遭打亂..崩潰喊：好累

林襄飛美國「回台班機停飛」　行程遭打亂..崩潰喊：好累
秦嵐聲音啞3年「開刀又惡化」　拍《延禧》留病根：變狼外婆

秦嵐聲音啞3年「開刀又惡化」　拍《延禧》留病根：變狼外婆
蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」
向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇
黃沐妍挺8月孕肚參加「Hyrox」 被讚：地表最強孕婦！

黃沐妍挺8月孕肚參加「Hyrox」 被讚：地表最強孕婦！
激吻75歲劉曉慶!!!　小30歲男星短劇跟她談戀愛

激吻75歲劉曉慶!!!　小30歲男星短劇跟她談戀愛
馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

何妤玟母住處失火被爆「抽菸釀禍」　她無奈遭捲入：根本不是我住的地方！

何妤玟母住處失火被爆「抽菸釀禍」　她無奈遭捲入：根本不是我住的地方！

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

圭賢帶娃去動物園「一秒心累」　敷衍：動物休假了..馬上被抓包XD

圭賢帶娃去動物園「一秒心累」　敷衍：動物休假了..馬上被抓包XD

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

看更多

【有夠衰】騎士被車撞 走到路邊還被狗追QQ

即時新聞

剛剛
剛剛
14分鐘前1

沈玉琳宣布復工首露面！　爆「出院真正時間」 喊話：很想念大家

19分鐘前0

蕭秉治當評審「驚見男版丁噹」嚇傻！　揭昔參賽慘痛回憶

38分鐘前514

蔡瑞雪曾轟粿粿「外遇不可取」！卻爆過夜人夫當小三　過往發言自打臉

40分鐘前0

被洪誠陽指控「詐騙2千萬」 「塑身女王」張淳淳不忍回應了

51分鐘前10

八點檔《意難忘》22年了！　一首歌讓金曲歌王直接紅到東南亞

53分鐘前22

巫苡萱存款全投股票慘賠300萬！ 　崩潰邊睡邊流淚「只留台積電」

1小時前0

懷孕突血崩…醒來才知「子宮被摘除」　黃豪平女友首演台八曝心聲

1小時前11

美女主播驚傳肺部開刀！目睹「長針穿入胸口」落淚…術前交代後事

1小時前10

胡瓜砸千萬辦鑽石舞台內幕曝光！　李翊君全說了：大家皮都繃很緊

1小時前0

八三夭崩潰了！　竟慘遇「重大劫難」心血付之一炬

讀者迴響

熱門新聞

  1. 許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡
    4小時前4824
  2. 孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了
    16小時前1615
  3. 蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道
    6小時前1619
  4. 蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！
    6小時前2214
  5. 蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！
    5小時前2227
  6. 許維恩切除雙乳「瘦了一大圈」術後才知已1期！
    2小時前3215
  7. 昔唱紅多首台劇OST…他消失台灣多年「成為二寶爸了」
    7小時前185
  8. Angelababy離婚4年爆擁新歡！回港發展秘戀年下男
    15小時前65
  9. 許光漢朋友圈超狂　抽加熱菸一舉動曝體貼
    6小時前41
  10. 粿粿停工4個月現況曝光！婚內出軌王子「當回全職媽媽」
    3小時前622
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合