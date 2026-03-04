八三夭崩潰了！　竟慘遇「重大劫難」心血付之一炬

▲八三夭推出新專輯《沒有翅膀的人》。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

搖滾天團八三夭將推出新專輯《沒有翅膀的人》，在製作專輯、全力飛翔的過程中，他們竟遭遇一場大災難，錄音室的電腦硬碟故障，已錄好的六首歌全部消失，讓十分忙碌的八三夭崩潰之餘，只能打起精神、重頭再來，終於完成全新專輯《沒有翅膀的人》，而抒情主打歌〈你就是我無可替代〉更是八三夭式的傷心情歌，一擊擊中人心深處的痛。

▲八三夭電腦硬碟故障，只能全部重錄。（圖／索尼音樂提供）



八三夭也是在自己的錄音室裡，調整母帶到最後一刻、截止日期的深夜一點才交出帶子，成員們開心喝下屬於他們的殺青酒，專輯的全新抒情主打歌〈你就是我無可替代〉，更是八三夭繼〈想見你想見你想見你〉之後，再度打造出直擊人心的傷心慢歌，唱出一場自虐式的愛戀，新專輯邀請到好友瘦子E.SO與彈殼Danko加入，他們的熱情相挺，打造出跨界合作的歌曲。

專輯主視覺中，五位成員躺在飛機的機翼上，「飛行器」成為核心概念的象徵，這也是八三夭在「沒有翅膀的人」巡迴演唱會裡使用的主要元素，八三夭表示人類沒有翅膀，卻渴望飛翔，「所以我們創造出飛機，飛向天空。就像每個小人物努力活著、努力改變、飛向夢想的遠方。」



為了讓粉絲能第一時間感受到新專輯中歌曲的現場演唱魅力，八三夭將在3月6日舉辦《沒有翅膀的人》新專輯首唱會，預計演唱多首專輯內歌曲，和粉絲分享打造新專輯的過程和心情，並透過LINE TODAY直播。

