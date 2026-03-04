胡瓜砸千萬辦鑽石舞台內幕曝光！　李翊君全說了：大家皮都繃很緊

記者蔡琛儀／台北報導

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，21、22日榮耀回歸臺北流行音樂中心（北流），除由余天父子、黃西田和金曲歌王蕭敬騰分別擔任首演和第二天壓軸，翁立友和李翊君都是二度搭上「鑽石」列車，演唱經典連續劇主題曲。

▲李翊君二度受邀參加鑽石舞台演唱會。（圖／萬星傳播提供）

李翊君出道近40年，除了有〈風中的承諾〉、〈苦海女神龍〉等國台語代表作，演唱瓊瑤連續劇主題曲更是她歌唱生涯的一個高峰：「我最喜歡《還珠格格》這部戲，除了我唱的片尾曲〈雨蝶〉，片頭曲是動力火車唱的〈當〉也大受歡迎；這部戲除了結構內容好看、深植人心，還有兩首OST主題曲很深受觀眾喜愛，我覺得很感恩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李翊君去年才在台北小巨蛋開唱，她說雖然這次只要唱幾首歌，心情卻一樣緊張：「大家看到瓜哥在台上的幽默信手拈來，但據我所知他做『鑽石舞台之夜』，經常找工作人員開會，絞盡腦汁要把這個秀做到最好，所以工作人員皮都繃得很緊，這是我們平常看不到的；他很認真、用功，只能說一個藝人的成功，絕不是僥倖得來的。」

▲李翊君分享胡瓜籌備演唱會不為人知的一面。（圖／萬星傳播提供）

談到過去與胡瓜的合作，李翊君笑說：「以瓜哥的主持功力，再不會講話的歌手也很容易會被他搞得非常歡樂，而且我有綜藝魂，所以完全沒有問題。」也直言對於再度受邀很榮幸：「這個秀讓我最佩服的是瓜哥完全取之於社會用之於社會，把我們的演出收入都轉換成公益，幫助很多更需要幫助的人，很開心他再次邀請我、帶著我一起做好事。」

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，3月21日（六）、22日（日）強勢回歸臺北流行音樂中心，原汁原味的秀場綜藝與跨世代演藝薪火相傳，首日有余天、余祥銓父子+黃西田坐鎮，第二天蕭敬騰壓軸、李千娜加入；完整演出陣容還有：王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等，門票在年代售票系統熱賣中，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。