徐懷鈺迎48歲「超狂狀態」曝光！　卸盔甲揭「童年被迫秘辛」

Yuki 徐懷鈺攜手Yuki Band 親自譜曲，並邀請金曲作詞人葛大為量身打造的全新單曲〈幸好〉，是一首從她自身視角出發的誠實之作，3日是徐懷鈺的生日，讓歌曲成為一份儀式感十足的生日禮物，她坦言：「這個禮物不僅是送給自己，也送給一路陪伴我的歌迷朋友。」副歌那句「幸好你知道，我比任何人都需要。」

當天她也透過直播與大家相聚，分享創作心情與生日喜悅，邀請所有人一同唱起最後的大合唱，讓這份溫暖在彼此心中延續，更應景元宵節現場煮湯圓、提燈籠，期盼大家都能團圓圓滿、好運延續，歌曲打破長年以來外界對她的既定印象與標籤，也卸下公眾視野中那層看似堅強的盔甲，從小扛起家計責任、在現實壓力下被迫「急促長大」的心境，那些跌跌撞撞的歲月，都被她以歌聲娓娓道來。

徐懷鈺回憶當時在錄音室反覆聆聽時，總覺得少了點什麼，與製作老師討論後決定加入弦樂與合唱元素，「剛好過去曾被問及管樂合作的可能性，突然想起國中合唱團的時光。」於是她靈光一閃，決定在最後一句「我們不都一樣」之後鋪陳合唱，讓情緒更具包覆感。

徐懷鈺說：「其實我們都一樣，生活裡都有很多喜怒哀樂。家家有本難念的經，多難念只有自己知道。」她相信，每個人都有屬於自己的苦與甜，當這些聲音交織在一起，就能讓〈幸好〉成為一首真正屬於大家的歌，希望不論遭遇什麼，都會在心裡浮現那句：「幸好有你，幸好遇見你。」

