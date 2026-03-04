弦子夫妻回家了！花11hrs撤離杜拜「飛跨4國」落地北京…驚險路線曝

記者陳芊秀／綜合報導

美伊戰火波及杜拜導致多家航班停飛，大陸知名歌手弦子與演員老公李茂一家人因在當地度假而被迫滯留，引發外界高度關注。夫妻倆原定1日回國，在經歷多日奔波後，弦子於今（4）日早上捎來好消息，宣布一家人已平安落地北京，正式結束這場驚心動魄的「撤離之旅」。

▲弦子夫妻連夜自駕撤離杜拜，跨越3國終於回到大陸北京。（圖／翻攝自微博）

李茂開車11小時、拼搶票

回顧這段撤離過程，由於杜拜航班大亂，李茂果斷採取行動，先是租車自駕約11小時，橫跨邊境抵達阿曼首都馬斯喀特。在馬斯喀特期間，他展現驚人毅力持續在網路刷票，最終成功搶到經由吉隆坡、曼谷兩次中轉的複雜航線，成功帶領妻小踏上返家之路。

▲弦子老公李茂自駕11小時，從阿曼首都馬斯喀特搭飛機中轉兩國終於回家。（AI協作圖／記者陳芊秀製作，經編輯審核）

弦子曬機場照報平安

弦子4日早上曬照發文：「我們剛剛已經落地北京了，謝謝大家的關心。」 照片中，李茂與弦子在機場留下合照，雖然戴著帽子與口罩，面露些許倦容，但是曬出北京機場的照片，流露出回家的安心感。她文末強調，「希望所有還滯留在海外的同胞們可以早日回家，一切順利」。

▲弦子夫妻從阿曼搭機，中轉兩地終於落地北京。（圖／翻攝自微博）