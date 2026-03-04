楊祐寧去年升格三寶爸　女兒對兒子「窒息的愛」爭寵當局外人

記者葉文正／台北報導

演員楊祐寧今天參加伊甸基金會「用愛築花園」活動，持續幫助慢飛天使。而他去年升格三寶爸，提到家裡現在很熱鬧，兩個5歲與2歲女兒現在對弟弟很熱情，出現「窒息的愛」，但是會因為老婆Melinda爭寵而吃醋，而這個年，也是楊祐寧爸爸首度缺席的年，讓楊祐寧感到很不習慣。

▲楊祐寧 伊甸基金會「用愛築花園 陪慢飛勇敢綻放」議題開跑記者會。（圖／記者周宸亘攝）

楊祐寧說，現在家裡是兩個大人照顧三個小孩，當了三寶爸後，家裡真的很熱鬧，參與幫助慢飛天使的活動，「感覺每個孩子都像花，給予營養陪伴與支持，友善空間，讓孩子在這樣環境成長，是大家樂意看見的。」

▲楊祐寧升格三寶爸更為忙碌。（圖／記者周宸亘攝）

由於是第一個沒有楊爸爸的過年，楊祐寧說，「我爸是存在感很強的位子，過年會覺得少很多東西，還好現在多個兒子，還是有熱鬧點，少了父親的過年，對家人來說不一樣，我爸很愛熱鬧，在過年期間會帶氣氛，逗大家，除夕當天也上山看爸爸，不管在我們家或是外婆家，少了一個位子很重的人，還是有遺憾。」

▲談到首度沒有跟爸爸一起的過年。（圖／記者周宸亘攝）

談到與老婆Melinda與三個小孩的過年，他也表示：「帶小朋友去北海道滑雪，小朋友傷風，大人被傳染後比較嚴重，兒子沒去，請媽媽幫忙帶，他們很喜歡滑雪，大姊第一次去上課，小朋友學很快，妹妹去玩雪的成分居多，陪她玩，我們都很想念兒子，但是實在太小，不方便帶出去。」

提到兩個女兒對弟弟窒息的愛，楊祐寧笑說：「他們把他當玩具，浮誇表現對他的愛，爭先恐後去愛弟弟，我覺得好笑，對他一直親，弟弟就傻眼，姐姐們也沒辦法幫忙照顧，可以幫拿尿布跟衛生紙，兩女兒現在一個五歲一個兩歲半，兩姊妹比較會吃醋，女生跟媽媽比較好，會爭寵媽媽，媽媽睡覺要睡中間，沒有我的位子，爸爸就是負責接送，比較日常的事我來完成，媽媽會跟他們談心，阿梅很常崩潰，但是我就可以偷笑。」



談起近況，楊祐寧說在過年前剛拍完一部電影，是台、日語波蘭三方合作，有三方演員，講的議題比較特殊，「我飾演醫生，議題討論安樂死，比較特別，希望後製今年可以完成，跟大家見面。」至於跟王大陸是否續合作艾嘉廚房？他則說王大陸有來店裡吃飯，後續合作還沒聽說。