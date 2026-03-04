TRASH林頤原和愛妻遊歐一半！　無預警曝「重磅喜訊」粉嗨炸

▲林頤原將舉辦巡演。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

TRASH吉他手林頤原宣布將於4月17日在高雄百樂門酒館、18日在台中The Pillars柱，展開個人生涯首場Live House巡演《鼓仔燈》，本次巡演在演出編制上也作了特別安排。林頤原不僅找來過去的音樂戰友合作，其中包含了鼓手、貝斯手與吉他手的完整配置；並邀請新世代樂團「帕崎拉PACHILA」擔任開場嘉賓，希望藉由Live House的近距離空間，展現不同世代間的搖滾連結。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林頤原邀請新世代樂團「帕崎拉PACHILA」擔任開場嘉賓。（圖／華納音樂提供）



相較於樂團時期的集體創作，個人作品更能貫徹個人意志。林頤原在受訪時表示：「我覺得心境上差蠻多的，自己的演出會比較在意個人突破的部分，把自己的音樂依照自己的意志在內容編排上可以更加延伸。」專輯名稱《鼓仔燈》意指鹿港廟口的燈籠，林頤原透過音樂回望過去15年的漂泊時光，將家庭背景與異鄉遊子的感觸，透過母語與搖滾節奏重新塑形。

林頤原透露，這次現場演出的曲目將與專輯錄音版本有所區隔：「想透過這次巡迴跟不同世代有所連結，這次也有針對現場做不同於專輯原曲的現場版本，我自己也很喜歡。」回歸Live House的演出形式，不僅考驗音樂人的現場實力，也更能直接傳遞《鼓仔燈》中關於追夢與回家的情感共鳴。

在展開高強度巡演前，林頤原目前正把握空檔，帶著老婆在歐洲旅行充電。他透露今年過年維持傳統在家陪伴家人，隨後便飛往歐洲放鬆，為接下來的宣傳與練團儲備體力。林頤原分享近況表示：「今年過年跟以往一樣都在陪家人，年後帶老婆到歐洲走走，回台灣後就是啟動正式開工模式，非常期待演出跟大家見面！」待旅行結束後，他將立刻投入練團室閉關，為4月份首度與歌迷近距離見面的個人巡演做最後衝刺。

