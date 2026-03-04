許維恩切除雙乳「瘦一圈」現況曝光　健檢發現罹癌…術後才知已1期

記者黃庠棻／台北報導

藝人許維恩日前確診乳癌，首度公開談及這段身心歷程。罹病期間，因不捨家人擔憂她的病情，選擇低調處理，除了老公與姊姊外，連父母都在手術完成身體恢復後才知道實情。

▲許維恩罹乳癌，已切除雙乳。（圖／魔滴提供）

對此，許維恩被問到乳癌相關問題，也透過經紀人低調回應，坦言手術是在去年11月底做的，目前恢復狀況良好，都會定期追蹤與治療，經紀人說道「她很勇敢、果斷，也很樂觀面對，最近（狀況）還不錯，就是瘦了一大圈」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許維恩現況曝光。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

不僅如此，許維恩經紀人也透露，她確診乳癌是透過健康檢查發現的，當時原本做了穿刺發現是癌症0期，後來做完手術才發現其實已經1期了。雖然沒有家族病史，但檢查過程中發現腫瘤變化速度極快，即便只有單邊確診，但因為考量未來健康因素，許維恩選擇進行雙邊切除與重建。

▲許維恩現況曝光。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

回憶確診當下，許維恩沒有崩潰而是異常冷靜，因為腦海裡第一個浮現的是年幼的女兒。她提到「我所有的擔心，都是關於她。正因為是母親，反而沒有時間軟弱，只有把身體照顧好，才能好好陪伴女兒長大。」

▲許維恩現況曝光。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

切除與重建手術長達十多個小時，老公王家梁全程在外守候。許維恩說，其實等待的人更煎熬。她知道老公的擔心，因此反過來安撫對方，要他冷靜。重建後第一次見到成果時，王家梁忍不住脫口而出「哇，好大喔！」但隨即更關心的是她會不會不舒服、恢復得好不好。她說，這場意外反而讓彼此更珍惜當下，也更懂得把健康放在第一位。