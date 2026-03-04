誰是北一女神蔡瑞雪？靠1美照一夜爆紅　「高調3情史起底」卻爆當小三

記者田暐瑋／綜合報導

蔡瑞雪2014年憑藉一張清新脫俗的校服照風靡全台，被譽為「北一女神」，決定放棄學業踏入演藝圈，一度和家人失和，而除了演藝成績外，最受矚目的是她的眾多情史，曾和男偶像王以綸、富二代孫麥傑交往，如今爆出偷情人夫KOL「那個凱文」，形象受到打擊。

▲蔡瑞雪。（圖／翻攝自IG）



▲蔡瑞雪因韓服照紅到韓國。（圖／翻攝自IG）



蔡瑞雪長得美又是學霸 一張照片讓她一夜爆紅

蔡瑞雪因為一張穿韓服的照片爆紅，之後參與《校花點點名》節目打開知名度，甜美形象加上高學歷，迅速成為各大品牌與節目的寵兒，2017年懷抱偶像夢，遠赴南韓參加Mnet選秀節目《偶像學校》，雖然在節目中因語言隔閡與實力落差，僅止步於第4集遭到淘汰，卻也成功引起極高的話題討論度。

▲蔡瑞雪高中時爆紅。（圖／翻攝自蔡瑞雪IG）

蔡瑞雪認愛王以綸 輸給遠距離黯然分手

返台後的蔡瑞雪並未受挫，將重心轉往影視圈，先後接演了《浪漫輸給你》及《地獄里長》等作品，感情生活也是外界關注焦點，2019年前SpeXial成員王以綸傳出戀情，隔年大方認愛，這段才子佳人的組合曾一度被看好，可惜最終仍敵不過遠距離戀愛的考驗，於2020年底宣布分手。

▲蔡瑞雪曾和王以綸交往。（圖／翻攝自蔡瑞雪IG）



接連愛上高富帥 蔡瑞雪爆小三爭議

到了2023年，蔡瑞雪與富二代孫麥傑的戀情曝光，兩人在社群平台頻繁放閃認愛，面對外界「想嫁豪門」的酸語，曾霸氣反駁「我也有能力養活自己」，這段感情經歷多次分合，傳出被男方家人反對，最終在2025年10月畫下句點。

▲蔡瑞雪曾和孫麥傑交往。（圖／翻攝自蔡瑞雪IG）

如今蔡瑞雪再度捲入感情爭議，被直擊和已婚的GQ編輯長「那個凱文」到北海道同遊，還一起回家過夜，甚至在酒吧接吻，爆發小三爭議，雙方當事人至今都未做回應，蔡瑞雪的IG也關閉留言避開輿論。

▲蔡瑞雪和那個凱文爆出不倫戀。（圖／翻攝自IG）