麻吉大哥遭美伊戰火波及！　黃立成幣圈虧損23億「自己剪頭髮」

「麻吉大哥」黃立成近年投入加密貨幣市場，頻頻成為幣圈熱門話題。然而美伊戰爭近期爆發，以太幣在短短48小時內暴跌近9%，傳出他在過去半年間於加密貨幣交易中的累積虧損已超過7400萬美元（約23億新台幣）。他昨日（3）發文自嘲，要省錢剪頭髮了！

▲美伊戰火波及！黃立成幣圈再虧損，發文自嘲自己剪頭髮。（圖／翻攝自Threads）

根據數據顯示，黃立成於2月24日投入約24.5萬美元（約新台幣769萬元）進行投資，試圖在市場高波動中尋求獲利。然而，市場短時間內急轉直下，導致保證金不足，最終遭遇強制平倉。清算後，帳戶僅餘約1.3萬美元（約新台幣41.3萬元），資產縮水近95%。

黃立成在社群平台曬出自拍照，配文自嘲「嘎gi咔逃mo，幸ㄟ吉欸賽掐雜某甲崩跨電影」，意思是「自己剪頭髮，省下的錢可以帶女生吃飯看電影」。網友紛紛回應「大哥你還是說中文吧.jpg」、「大哥拍一個區塊鏈投資的電影嘛，會火」、「強了我竟然第一次看不懂中文」、「『咔逃mo』我竟然一看就懂」。

而黃立成投資的不只加密貨幣，他成立電影公司，日前在Threads公開自己歷年來的「國片投資成績單」，原來至今投資14部台灣電影，多達9部都是賠錢，但是本人絲毫不在意，霸氣喊：「我支持國片！嘎U！（加油！）」大圈一票粉絲。

▲黃立成投資14部國片賠9部。（圖／翻攝自Threads）