三上悠亞遭酸「社群囂張、電視裝乖」　霸氣截圖回嗆酸民

記者陳芊秀／綜合報導

日本前AV天后三上悠亞引退後轉型藝人，除了經營自創品牌，也是綜藝節目寵兒，即使在網路社群擁有高人氣，仍因拍成人片的經歷引來不少惡評。而她近日遭酸民批評「在社群上很囂張，在電視上卻裝乖」，霸氣回嗆：「要封鎖就別說出我的名字！」

▲三上悠亞遭酸民批評「社群囂張、電視裝乖」。（圖／翻攝自X）

三上悠亞曬出截圖，一名網友公開發文，指三上悠亞「在社群網路上很囂張，卻在電視上裝乖」，甚至諷刺「AV女優的社群粉絲數屬於高位的國家，真的蠻噁心又可悲……」。而她以笑哭表情圖示回應「我在社群上很囂張嗎？」酸民再回：「原來妳不會用敬語啊。對素未謀面的人也是這樣。真不愧是妳。」對此她在自己的X帳號公開反擊：「如果要封鎖我的話，就不要把我的名字說出來喔。」

▲三上悠亞霸氣發文：「如果要封鎖我的話，就不要把我的名字說出來喔。」（圖／翻攝自X）

貼文公開後，支持三上悠亞的粉絲火速湧入留言「悠亞完全沒問題，別理那些奇怪的人」、「其實不用理對方，辛苦了」，也有人吐槽酸民「到底是誰比較囂張」。另外也有部分網友認為雙方互動有些火藥味，甚至有人憂心表示，「看起來像是被很麻煩的人纏上了」。