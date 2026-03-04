金凱瑞外貌大變遭疑「克隆人」！　臉部膠感掀陰謀論：和以前是不同人

記者田暐瑋／綜合報導

好萊塢喜劇巨星金凱瑞（Jim Carrey）近日在法國榮獲榮譽凱撒獎（Honorary César Awards），卻因為外貌變化太大引發「克隆人」風波，甚至有陰謀論質疑出席典禮的不是他本人。

金凱瑞在頒獎典禮上的外貌引發熱議，臉部明顯變得更加圓潤且平滑，似乎呈現出一種「塑膠感」，許多網友紛紛表示「認不出來」，甚至出現陰謀論，有人懷疑出席的是否是金凱瑞本人，許多網友感到震驚，紛紛表示「認不出來」。

▲金凱瑞臉部被指和過去不一樣。（圖／路透）



金凱瑞的臉部明顯變得更加圓潤且平滑，似乎呈現出一種「膠感」，引發了不少陰謀論，有網友指出金凱瑞當天的眼球顏色與過去不同，甚至還提到他用不同的手簽名，這些細節被懷疑出席不是金凱瑞本人。

此外，變裝藝術家亞歷克西斯（Alexis Stone）也在社交媒體上發文，暗示在頒獎典禮上「扮演」金凱瑞，並附上了一個金凱瑞臉型的面具及假髮，激起了網友的猜測與討論。不過頒獎典禮的主辦方與金凱瑞的經紀人都強調，確實是他本人到場。

▲金凱瑞。（圖／路透）



