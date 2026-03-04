粿粿停工4個月現況曝光！婚內出軌王子「當回全職媽媽」　拜拜求開工

▲下課時間，粿粿親自開車到幼兒園接女兒粿醬，等待期間不忘接電話。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

江瑋琳（粿粿）去年10月被老公范姜彥豐爆料婚內出軌邱勝翊（王子），演藝工作全面停擺，也被時報周刊CTWANT多次目擊以全職媽媽身分，親自接送愛女粿醬。日前，本刊再度直擊母女倆為過年忙碌的一天，從接送下課到整理門面，行程一站接一站，雖暫時停工但生活依舊忙碌。

▲粿醬與老師在門口擁抱道別。（圖／本刊攝影組）

2月13日下午3點多，粿粿開車抵達幼兒園接女兒，趁著等候的空檔接起電話。沒多久，老師先將粿醬的睡袋拿出來交給她，兩人在門口簡單寒暄幾句；隨後粿醬走出教室，主動與老師擁抱道別，這才牽著媽媽的手一起離開教室。

走到車旁後，粿粿先將從幼兒園帶回的大包小包放上車。電話此時再度響起，她站在車邊講電話，粿醬則安靜地在一旁等候。通話結束後，粿粿彎身將女兒抱上車，替她坐進兒童安全座椅安置，準備前往下一個行程。

隨後，粿粿開車跑了幾家洗車場，想在年前替愛車好好整理一番，無奈年節將近，家家都是大排長龍。她在現場等了一會，眼見隊伍遲遲未見消化，只好打消念頭，直接離開。

傍晚5點多，母女倆將車停在台北市大安區的停車場，接著步入附近一家髮廊打理門面。直到近4個小時後才再度現身，緊接著又驅車前往內湖區的車廠為愛車充電。直到晚間10點多，車子駛上高速公路南下，推測是返鄉過年，也為這一天的奔波行程畫下句點。

粿粿去年10月遭老公范姜彥豐指控，稱她與王子假借「朋友之名」掩蓋婚外情，婚變風波延燒，甚至衍生出多起案外案。當時《全明星運動會》的戰友們也紛紛跳出來自清或選邊站，深怕捲入風波。但大年初六那天她與王子被直擊一同去大溪廣澤宮拜拜，雖然兩人是與「毛弟」邱宇辰同行，但這也是他們在被爆不倫後首度一起公開露面，求心靈安定，各方面的事件都能迎刃而解。

▲粿粿與王子大年初六被直擊前往大溪廣澤宮拜拜祈福。（圖／翻攝自廣澤宮臉書）

