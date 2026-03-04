ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
賈永婕憶「穿比基尼」應援經典賽
大甲媽9天8夜駐駕行程曝！
Angelababy離婚4年爆擁新歡！
深夜震撼彈！汪東城突發嚴正聲明　怒斥「惡意捏造言論」律師蒐證

記者陳芊秀／綜合報導

藝人汪東城透過工作室於昨（3）日發表嚴正聲明，針對社群網路的侮辱與誹謗性言論進行強力反擊。聲明中強調，部分網友的惡意捏造言論，已嚴重影響藝人的個人聲譽及正常工作生活，工作室已委託律師全面介入，絕不姑息。

▲▼汪東城深夜大動作發出嚴正聲明。（圖／翻攝自微博）

▲汪東城突然發出嚴正聲明，引發外界關注。（圖／翻攝自微博）

根據聲明指出，近期有部分網路用戶在微博、抖音、小紅書等社群平台，惡意捏造並傳播針對汪東城先生的侮辱性及誹謗性言論。這些不實信息不僅侵犯了藝人的合法權益，更對其公眾形象造成了惡劣影響。

工作室祭出兩大要求，第一點相關用戶應立即停止發布、傳播侮辱及誹謗言論，並主動刪除所有相關不實信息。第二點是透過法律追究，工作室目前已完成對相關侵權內容的證據保全工作，並正式委託律師全權處理後續維權事宜。

▲▼汪東城深夜大動作發出嚴正聲明。（圖／翻攝自微博）

▲▼汪東城深夜大動作發出嚴正聲明。（圖／翻攝自微博）

▲汪東城深夜大動作發聲明，斥責部分網路用戶惡意捏造言論。（圖／翻攝自微博）

汪東城聲明發出後，粉絲湧入留言力挺「支持汪東城先生維權！網絡並非法外之地！有些人請謹言慎行」、「放過這個自律潔身自好的敬業幹拼才會贏的男明星」、「請某些人適可而止」、「支持維權！哥你終於行動了，這種人就是不能慣著他們」。

陸網近日頻頻出現汪東城相關的熱搜話題，部分網路帳號轉發汪東城與炎亞綸早期同框的影片及照片，引發外界討論。

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡　王家梁手術室外苦等

1小時前

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡　王家梁手術室外苦等

1小時前

孫志浩傳癌末！急過戶財產給梧桐妹　「林若亞簽放棄繼承」本人回應

14小時前

孫志浩傳癌末！急過戶財產給梧桐妹　「林若亞簽放棄繼承」本人回應

14小時前

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！　甜蜜接送火速直奔約會小窩

4小時前

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！　甜蜜接送火速直奔約會小窩

4小時前

蔡瑞雪酒吧激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道　IG打卡露餡

3小時前

蔡瑞雪酒吧激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道　IG打卡露餡

3小時前

蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！愛家人設大崩壞　超猛背景曝光

3小時前

蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！愛家人設大崩壞　超猛背景曝光

3小時前

還記得他嗎？昔唱紅多首台劇OST…男星消失台灣多年「竟成二寶爸了」

4小時前

還記得他嗎？昔唱紅多首台劇OST…男星消失台灣多年「竟成二寶爸了」

4小時前

Angelababy離婚4年爆擁新歡！　回香港發展「秘戀年下男」

12小時前

Angelababy離婚4年爆擁新歡！　回香港發展「秘戀年下男」

12小時前

Makiyo爆欠租房東怒告：立刻搬走！　修繕起糾紛…遭發存證信函

4小時前

Makiyo爆欠租房東怒告：立刻搬走！　修繕起糾紛…遭發存證信函

4小時前

謝娜要薛之謙道歉惹火燒身！　張杰舊愛參戰控「遭劈腿背鍋20年」

14小時前

謝娜要薛之謙道歉惹火燒身！　張杰舊愛參戰控「遭劈腿背鍋20年」

14小時前

張惠妹回台東過元宵被拍　「現身男友新店」炸寒單祈福

13小時前

張惠妹回台東過元宵被拍　「現身男友新店」炸寒單祈福

13小時前

七仙女友情生變！大S雕像揭幕「七仙女獨缺Makiyo」自爆缺席原因

5小時前

七仙女友情生變！大S雕像揭幕「七仙女獨缺Makiyo」自爆缺席原因

5小時前

許光漢單身赴約！男神朋友圈超狂　抽加熱菸一舉動曝體貼

4小時前

許光漢單身赴約！男神朋友圈超狂　抽加熱菸一舉動曝體貼

4小時前

弦子夫妻目睹帆船飯店著火　困在杜拜苦喊：想回家

弦子夫妻目睹帆船飯店著火　困在杜拜苦喊：想回家
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
柳演錫來台過元宵節　吃湯圓撂台語：金猴呷

柳演錫來台過元宵節　吃湯圓撂台語：金猴呷
小S進棚照有隱情！　B2鬆口《不熙娣》開錄進度

小S進棚照有隱情！　B2鬆口《不熙娣》開錄進度
銀赫來台接選秀節目主持棒！　曝野心「超越利特」奪金鐘獎

銀赫來台接選秀節目主持棒！　曝野心「超越利特」奪金鐘獎
蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」
林襄飛美國「回台班機停飛」　行程遭打亂..崩潰喊：好累

林襄飛美國「回台班機停飛」　行程遭打亂..崩潰喊：好累
秦嵐聲音啞3年「開刀又惡化」　拍《延禧》留病根：變狼外婆

秦嵐聲音啞3年「開刀又惡化」　拍《延禧》留病根：變狼外婆
蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」
向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇
黃沐妍挺8月孕肚參加「Hyrox」 被讚：地表最強孕婦！

黃沐妍挺8月孕肚參加「Hyrox」 被讚：地表最強孕婦！
激吻75歲劉曉慶!!!　小30歲男星短劇跟她談戀愛

激吻75歲劉曉慶!!!　小30歲男星短劇跟她談戀愛
馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

何妤玟母住處失火被爆「抽菸釀禍」　她無奈遭捲入：根本不是我住的地方！

何妤玟母住處失火被爆「抽菸釀禍」　她無奈遭捲入：根本不是我住的地方！

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

圭賢帶娃去動物園「一秒心累」　敷衍：動物休假了..馬上被抓包XD

圭賢帶娃去動物園「一秒心累」　敷衍：動物休假了..馬上被抓包XD

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

剛剛
剛剛
21分鐘前1

誰是北一女神蔡瑞雪？靠1美照一夜爆紅　「高調3情史起底」卻爆當小三

23分鐘前33

麻吉大哥遭美伊戰火波及！　黃立成幣圈虧損23億「自己剪頭髮」

50分鐘前0

三上悠亞遭酸「社群囂張、電視裝乖」　霸氣截圖回嗆酸民

55分鐘前0

金凱瑞外貌大變遭疑「克隆人」！　臉部膠感掀陰謀論：和以前是不同人

1小時前32

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

1小時前13

粿粿停工4個月現況曝光！婚內出軌王子「當回全職媽媽」　拜拜求開工

1小時前2121

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡　王家梁手術室外苦等

1小時前11

深夜震撼彈！汪東城突發嚴正聲明　怒斥「惡意捏造言論」律師蒐證

3小時前624

蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！愛家人設大崩壞　超猛背景曝光

3小時前22

DJ SODA「台灣炮擊」初體驗嚇呆：這是真的嗎？

  1. 許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡
    1小時前4021
  2. 孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了
    14小時前1415
  3. 蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！
    4小時前1814
  4. 蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道
    3小時前616
  5. 蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！
    3小時前1223
  6. 昔唱紅多首台劇OST…他消失台灣多年「成為二寶爸了」
    4小時前164
  7. Angelababy離婚4年爆擁新歡！回港發展秘戀年下男
    12小時前65
  8. Makiyo爆欠租房東怒告：立刻搬走！
    4小時前67
  9. 謝娜要薛之謙道歉惹火燒身！張杰舊愛參戰控遭劈腿
    14小時前2
  10. 張惠妹回台東過元宵被拍　「現身男友新店」
    13小時前83
