深夜震撼彈！汪東城突發嚴正聲明　怒斥「惡意捏造言論」律師蒐證

記者陳芊秀／綜合報導

藝人汪東城透過工作室於昨（3）日發表嚴正聲明，針對社群網路的侮辱與誹謗性言論進行強力反擊。聲明中強調，部分網友的惡意捏造言論，已嚴重影響藝人的個人聲譽及正常工作生活，工作室已委託律師全面介入，絕不姑息。

▲汪東城突然發出嚴正聲明，引發外界關注。（圖／翻攝自微博）

根據聲明指出，近期有部分網路用戶在微博、抖音、小紅書等社群平台，惡意捏造並傳播針對汪東城先生的侮辱性及誹謗性言論。這些不實信息不僅侵犯了藝人的合法權益，更對其公眾形象造成了惡劣影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工作室祭出兩大要求，第一點相關用戶應立即停止發布、傳播侮辱及誹謗言論，並主動刪除所有相關不實信息。第二點是透過法律追究，工作室目前已完成對相關侵權內容的證據保全工作，並正式委託律師全權處理後續維權事宜。

▲汪東城深夜大動作發聲明，斥責部分網路用戶惡意捏造言論。（圖／翻攝自微博）

汪東城聲明發出後，粉絲湧入留言力挺「支持汪東城先生維權！網絡並非法外之地！有些人請謹言慎行」、「放過這個自律潔身自好的敬業幹拼才會贏的男明星」、「請某些人適可而止」、「支持維權！哥你終於行動了，這種人就是不能慣著他們」。

陸網近日頻頻出現汪東城相關的熱搜話題，部分網路帳號轉發汪東城與炎亞綸早期同框的影片及照片，引發外界討論。