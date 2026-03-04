蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！愛家人設大崩壞　超猛背景曝光

圖文／鏡週刊

擁有「北一女神」封號的蔡瑞雪去年被本刊拍到熱吻富二代前男友孫麥傑，只是她否認復合之餘，事後還稱要遠離渣男；結果新的一段戀情，對象是個有婦之夫！起底該名對象，竟是擁有愛妻形象的時尚KOL、《GQ》編輯長凱文。

進一步查找蔡瑞雪目前的對象凱文，一直以來對外的形象也頗優質，工作上是「台灣第一位結合男裝雜誌編輯與KOL的時尚明星」，名言則是「所謂紳士，舉止必然斯文得體且有禮」「其實就是男人待人處事的自我規範與要求」。

私下的凱文有3個小孩，還經營愛家人設，最小的女兒才剛出生。之前凱文與老婆一起受訪，內容包括被老婆封為最帥的男人，外表講究的他天天讓另一半忙著幫自己拍照，但也強調不忘貼心，如早起擠牙膏、倒熱水，老婆累了就按摩等。

同篇專訪，凱文老婆的文案甚至還有「愛妳的男人，讓妳真正做自己！妳會發現一對夫妻的雋永，是靠著一天天的互相體貼，才慢慢凝聚而成。夫妻在一起久了，就只剩下習以為常的平凡日常，或許讓妳乏味，但仔細回味後，當妳看著客廳裡的桌椅、餐具、沙發、抱枕時，最讓人幸福的事情，會是生活中最細碎、最平凡無奇、最索然無味，卻充滿與妳生活過的痕跡，有妳陪伴的日常。」

▲凱文老婆不時會在社群上曬出時尚育兒照，讓外界覺得她與凱文很登對。（翻攝自meowvocado IG）

算了算不過是一年多前的文字，如今看來頗為心酸。本刊年初發現凱文除了與老婆位於北市大直的家，自己則經常出入本刊拍到的博愛路小窩，一度有傳言夫妻倆已經分居，但又看似給予彼此生活空間；如今終於有了答案，凱文另有愛巢要給自己與蔡瑞雪獨處。



